Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.8 комментариев
Стало известно о создании новой системы РЭБ для армии
Специалисты центра «БАРС-Сармат» разрабатывают модульную систему РЭБ, способную блокировать управление беспилотниками на различных частотах в зависимости от обстановки.
Разработку модульной системы радиоэлектронной борьбы ведут специалисты центра специального назначения «БАРС-Сармат» группировки «Днепр», передает РИА «Новости». Система будет способна работать на разных частотах, что позволит выбирать диапазон в зависимости от оперативной обстановки.
Специалист центра с позывным «Препод» отметил, что переход к модульной структуре позволит закрыть как можно больший диапазон частот. «Переход к модульной структуре и модульные средства, конечно, мы сейчас, в данный момент, испытываем. Речь идет в первую очередь, конечно, о переходе, о закрытии как можно большего количества диапазона», – сообщил он.
В первую очередь речь идет о диапазонах, на которых осуществляется управление беспилотными летательными аппаратами противника. Испытания системы уже ведутся, а ее внедрение позволит повысить эффективность средств радиоэлектронной борьбы на передовой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащим ВС России поставили 2 тыс. дронов «Гепард», оснащенных РЭБ-защитой. Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами радиоэлектронной борьбы в зоне спецоперации на Украине.