Стало известно о создании новой системы РЭБ для армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разработку модульной системы радиоэлектронной борьбы ведут специалисты центра специального назначения «БАРС-Сармат» группировки «Днепр», передает РИА «Новости». Система будет способна работать на разных частотах, что позволит выбирать диапазон в зависимости от оперативной обстановки.

Специалист центра с позывным «Препод» отметил, что переход к модульной структуре позволит закрыть как можно больший диапазон частот. «Переход к модульной структуре и модульные средства, конечно, мы сейчас, в данный момент, испытываем. Речь идет в первую очередь, конечно, о переходе, о закрытии как можно большего количества диапазона», – сообщил он.

В первую очередь речь идет о диапазонах, на которых осуществляется управление беспилотными летательными аппаратами противника. Испытания системы уже ведутся, а ее внедрение позволит повысить эффективность средств радиоэлектронной борьбы на передовой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащим ВС России поставили 2 тыс. дронов «Гепард», оснащенных РЭБ-защитой. Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами радиоэлектронной борьбы в зоне спецоперации на Украине.