Вильфанд предупредил о заморозках в Московском регионе предстоящей ночью

Вильфанд сообщил о заморозках предстоящей ночью в Московской области

Tекст: Мария Иванова

В ночь на четверг температура воздуха в некоторых районах Московского региона опустится до нуля градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, «ближайшей ночью температура в Москве будет находиться в диапазоне двух-четырех градусов, по области ожидается понижение до нуля [градусов]. И днем в четверг – всего-навсего 9-11 градусов. Такая температура ночью уже холодная, да и день совсем не жаркий. Она соответствует октябрьским значениям».

В пятницу ожидается переменная облачность и небольшое повышение дневной температуры, которая составит 13–14 градусов. При этом ночные температуры останутся низкими: в Москве от одного до пяти градусов выше нуля. По словам Вильфанда, такие показатели ниже климатической нормы примерно на один градус.

Ранее сообщалось, что в среду в Москве завершится самое продолжительное метеорологическое лето за всю историю наблюдений.

Синоптики предупредили о мокром снеге в столице к концу недели.