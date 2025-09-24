Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Вильфанд сообщил о заморозках предстоящей ночью в Московской области
В некоторых районах Подмосковья предстоящей ночью ожидается похолодание до нуля градусов, а дневная температура в регионе не превысит 9-11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В ночь на четверг температура воздуха в некоторых районах Московского региона опустится до нуля градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, «ближайшей ночью температура в Москве будет находиться в диапазоне двух-четырех градусов, по области ожидается понижение до нуля [градусов]. И днем в четверг – всего-навсего 9-11 градусов. Такая температура ночью уже холодная, да и день совсем не жаркий. Она соответствует октябрьским значениям».
В пятницу ожидается переменная облачность и небольшое повышение дневной температуры, которая составит 13–14 градусов. При этом ночные температуры останутся низкими: в Москве от одного до пяти градусов выше нуля. По словам Вильфанда, такие показатели ниже климатической нормы примерно на один градус.
Ранее сообщалось, что в среду в Москве завершится самое продолжительное метеорологическое лето за всю историю наблюдений.
Синоптики предупредили о мокром снеге в столице к концу недели.