Стало известно о самом позднем приходе метеоосени в Москве

Синоптик Леус сообщил о рекордно позднем завершении метеорологического лета в Москве

Tекст: Мария Иванова

Метеорологическая осень придет в Москву в среду, и это будет самое позднее ее наступление за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, передает Telegram-канал Михаила Леуса.

По словам синоптика, 24 сентября в столице сохраняется метеорологическое лето, поскольку среднесуточная температура превышает 15 градусов.

Леус отметил: «Метеорологическая осень придет в Москву в среду с опозданием более чем на три недели (на 23 дня). Сегодня случится самое позднее окончание метеорологического лета во всей истории инструментальных наблюдений за погодой». До этого рекорд самого позднего перехода к осени фиксировался 22 сентября 2018 года. Даже в аномально теплом сентябре прошлого года метеолето закончилось на два дня раньше – 21 сентября.

В этом году метеорологическое лето в Москве началось на четыре дня раньше обычного, 23 мая, и продлится 124 дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в октябре в Москве возможно бабье лето с теплой и сухой погодой.

Гидрометцентр пообещал москвичам дождливую и облачную погоду во вторник.

Между тем синоптики предупредили, что к концу недели в Москве возможен мокрый снег.