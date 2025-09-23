Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Стало известно о самом позднем приходе метеоосени в Москве
Синоптик Леус сообщил о рекордно позднем завершении метеорологического лета в Москве
В столице в среду завершится самое продолжительное метеорологическое лето в истории наблюдений – только на 124-й день температура опустится ниже 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леусю
Метеорологическая осень придет в Москву в среду, и это будет самое позднее ее наступление за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, передает Telegram-канал Михаила Леуса.
По словам синоптика, 24 сентября в столице сохраняется метеорологическое лето, поскольку среднесуточная температура превышает 15 градусов.
Леус отметил: «Метеорологическая осень придет в Москву в среду с опозданием более чем на три недели (на 23 дня). Сегодня случится самое позднее окончание метеорологического лета во всей истории инструментальных наблюдений за погодой». До этого рекорд самого позднего перехода к осени фиксировался 22 сентября 2018 года. Даже в аномально теплом сентябре прошлого года метеолето закончилось на два дня раньше – 21 сентября.
В этом году метеорологическое лето в Москве началось на четыре дня раньше обычного, 23 мая, и продлится 124 дня.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в октябре в Москве возможно бабье лето с теплой и сухой погодой.
Гидрометцентр пообещал москвичам дождливую и облачную погоду во вторник.
Между тем синоптики предупредили, что к концу недели в Москве возможен мокрый снег.