Вильфанд допустил температурный рекорд в Москве на грядущей неделе
Аномальное потепление, связанное с поступлением воздуха со Средиземного моря и северной Африки, окутает в течение наступающей неделе столичный регион, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Не исключено, что в понедельник будет побит рекорд температуры в Москве, который прежде составлял +26,1 градуса. Но прогнозировать температуру с точностью до 0,1 градуса – за пределами существующих возможностей. Вполне возможно, что в понедельник показатель будет приближаться к +27 градусам», – рассказал он ТАСС.
Вильфанд уточнил: гарантировать невозможно, что такой показатель температуры зафиксируется на реперной метеостанции ВДНХ, но значения будут или около, или выше рекордных для этого дня значений.
Метеоролог добавил, что 22 сентября, в день осеннего равноденствия, солнечная энергия существенно меньше, но при малооблачной погоде будет вносить определенный вклад в общую погодную картину.
«И температура прогнозируется на 8-9 градусов выше нормы. Главное, что и ночь теплая, 14-16 градусов – минимальные значения. Это же лето настоящее!» – отметил специалист.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вильфанд предсказал теплый сентябрь на всей европейской части России.
В начале наступающей недели в Москве установится почти летняя жара до +25 °С, однако уже к выходным температура опустится примерно на десять градусов, сообщила специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.