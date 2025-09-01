Вильфанд предсказал теплый сентябрь на всей европейской части России

Вильфанд пообещал теплый сентябрь на всей европейской части России

Tекст: Мария Иванова

Температура воздуха в сентябре на всей европейской территории России будет выше климатической нормы, передает ТАСС.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, превышение средних многолетних значений ожидается в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и западной части Приволжского федеральных округов.

Вильфанд отметил: «В сентябре прогнозируется, что на всей европейской части страны температурный класс будет выше нормы. То есть средняя месячная температура прогнозируется вполне высокой». Он добавил, что в каждом регионе нормы разные, но везде температура превысит обычные показатели.

Помимо европейской части страны, более теплый, чем обычно, сентябрь ожидается на северо-востоке Уральского федерального округа, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также в части регионов Сибири.

В остальных регионах России температура будет близка к средним многолетним значениям, а территорий со значениями ниже нормы не прогнозируется. Вильфанд подчеркнул, что везде сентябрь будет «вполне теплым».

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней практически вся территория России окажется в зоне температур выше климатической нормы, за исключением отдельных регионов Западной Сибири.

Между тем средняя температура минувшего лета в Москве оказалась на 0,8 градуса выше нормы.