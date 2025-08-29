Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.0 комментариев
Средняя температура прошедшего лета в Москве оказалась на 0,8 градуса выше нормы
Климатологи зафиксировали превышение средней температуры в Москве летом почти на один градус, при этом в июле были установлены новые температурные и осадочные рекорды.
Температурный фон в Москве летом был примерно на 0,8 градуса выше нормы, передает ТАСС.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в июне температура оказалась на 0,4 градуса ниже нормы, в августе – на 0,5–0,7 градуса ниже, а в июле – на 1,9 градуса выше нормы. Всего по итогам лета температурный фон был расценен как обычный, но с небольшим превышением нормы.
Вильфанд отметил: «В Москве за летний период температура была около нормы: в июне – на 0,4 ниже нормы, в августе – будет на 0,5-0,7 градусов ниже нормы, в июле – на 1,9 градуса выше нормы. То есть в целом температурный фон будет выше нормы, примерно 0,8 градуса, обычное лето».
Он добавил, что в июле неделю температура в столице превышала 30 градусов. В этом месяце были зафиксированы абсолютные рекорды температуры и осадков. По итогам лета общее количество осадков в столице превысит норму.
На всей территории России средняя температура летом была около или выше климатических характеристик, особенно в северной половине Сибири, на севере Урала и на Дальнем Востоке, подчеркнул Вильфанд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозируют утром 1 сентября в Москве облачную погоду с кратковременными дождями и температурой около 10–12 градусов тепла.
В Центральной России на День знаний также ожидаются облачность, небольшие дожди и утренняя температура от 8 до 13 градусов.
Между тем эксперты отмечали, что в России возможно наступит потепление в начале сентября из-за влияния урагана, прошедшего через США.