Средняя температура прошедшего лета в Москве оказалась на 0,8 градуса выше нормы

Вильфанд сообщил об аномально высоком тепле прошедшим летом в Москве

Tекст: Мария Иванова

Температурный фон в Москве летом был примерно на 0,8 градуса выше нормы, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в июне температура оказалась на 0,4 градуса ниже нормы, в августе – на 0,5–0,7 градуса ниже, а в июле – на 1,9 градуса выше нормы. Всего по итогам лета температурный фон был расценен как обычный, но с небольшим превышением нормы.

Вильфанд отметил: «В Москве за летний период температура была около нормы: в июне – на 0,4 ниже нормы, в августе – будет на 0,5-0,7 градусов ниже нормы, в июле – на 1,9 градуса выше нормы. То есть в целом температурный фон будет выше нормы, примерно 0,8 градуса, обычное лето».

Он добавил, что в июле неделю температура в столице превышала 30 градусов. В этом месяце были зафиксированы абсолютные рекорды температуры и осадков. По итогам лета общее количество осадков в столице превысит норму.

На всей территории России средняя температура летом была около или выше климатических характеристик, особенно в северной половине Сибири, на севере Урала и на Дальнем Востоке, подчеркнул Вильфанд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозируют утром 1 сентября в Москве облачную погоду с кратковременными дождями и температурой около 10–12 градусов тепла.

В Центральной России на День знаний также ожидаются облачность, небольшие дожди и утренняя температура от 8 до 13 градусов.

Между тем эксперты отмечали, что в России возможно наступит потепление в начале сентября из-за влияния урагана, прошедшего через США.