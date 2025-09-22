Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве к концу недели

Москвичей предупредили о резком похолодании и первом мокром снеге

Tекст: Мария Иванова

Первый мокрый снег может пройти в Москве и Подмосковье в ночь на пятницу, 26 сентября, и в ночь на субботу, 27 сентября, передает ТАСС.

В Гидрометцентре отметили, что «он может быть непродолжительным и пройти местами, но вероятность мы не исключаем». Ожидается, что температура в эти ночи опустится до 1-6 градусов тепла.

Полноценного снегопада синоптики пока не прогнозируют – для этого в столичном регионе еще не сложились необходимые атмосферные условия. На данный момент метеорологи исключают возможность формирования настоящих снегопадов.

В то же время сегодня жители Москвы и Подмосковья могут насладиться очень теплой погодой: по данным Гидрометцентра, температура воздуха может достичь плюс 27 градусов. Это почти июльские значения, и синоптики отмечают вероятность обновления температурного рекорда, установленного в 2018 году на отметке 26,1 градуса.

Как ранее отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столь высокие для сентября температуры связаны с поступлением теплого воздуха со Средиземного моря и северной Африки. По его словам, несмотря на осеннее равноденствие, при малой облачности солнечная энергия продолжает влиять на рост температуры, которая сейчас превышает климатическую норму на 8-9 градусов.

В начале недели в Москве установится почти летняя жара до плюс 25 градусов, но к выходным температура опустится примерно на десять градусов, отмечала специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Между тем на прошлой неделе на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи зафиксировали ранний снегопад и образование снежного покрова.