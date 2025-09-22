Минтуризма сообщило о ситуации с санаториями и курортами Крыма

Tекст: Ирма Каплан

«Санаторно-курортная отрасль Республики Крым работает в штатном режиме. Министерство на связи с руководителями санатория. Ситуация под контролем, все службы работают слаженно», – сказано в посте.

В ведомстве добавили, что для туристов и жителей Крыма работает горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести, но позже Аксенов представил уточненные данные по погибшим и раненым.

