Пожарные потушили возгорание в атакованной БПЛА школе поселка Форос
Вечером воскресенья, около 19.50 поступило сообщение о том, что в ГО Ялта, поселке городского типа Форос на ул. Терлецкого произошло возгорание в актовом зале средней школе имени. А.С. Терлецкого, сказано в Telegram-канале регионального управления МЧС России.
«По прибытию первые расчеты огнеборцев оперативно провели разведку, боевое развертывание и приступили к тушению. Учащихся в здании на момент происшествия не было. <...> Пожар локализован в 20.54 на площади 80 кв. м. Полная ликвидация возгорания в 22.51», – сказано в посте.
В ведомстве уточнили, что оперативное реагирование подразделений МЧС России позволило не допустить распространение огня. Для ликвидации пожара привлекалось 34 человека и 12 единиц техники.
В МЧС добавили, что пострадал один человек.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.
Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.