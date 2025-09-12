Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.5 комментариев
Польша, Латвия и Литва отказались наблюдать за учениями «Запад-2025»
Польша, Латвия и Литва не приняли приглашение Белоруссии на учения
Представители Польши, Латвии и Литвы отказались присутствовать на совместных военных учениях «Запад-2025», которые Белоруссия проведет вместе с Россией, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
По его словам, Польша, Латвия и Литва не приняли приглашение Белоруссии наблюдать за ходом учений «Запад-2025», передает ТАСС.
В официальном заявлении пресс-службы Минобороны Белоруссии Вольфович отметил: «К сожалению, наше приглашение наблюдать за ходом проведения учений не принято ни польской, ни литовской, ни латвийской сторонами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2025». Польша закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польша также перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.