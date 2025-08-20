Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Ространснадзор нашел сотни нарушений у нефтяных перевозчиков России
Контрольная проверка танкерного флота России показала значительное число нарушений после недавней аварии в Керченском проливе, сообщили в Ространснадзоре.
Всего выявлено 682 нарушения обязательных требований у 516 проверенных организаций, осуществляющих перевозки нефти и нефтепродуктов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Проверка носила внеплановый характер. Ее инициировали после аварии танкеров с нефтью в Керченском проливе по поручению вице-премьера Виталия Савельева.
После проверки выдано 212 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 110 административных дел. Приостановлено или прекращено действие 36 лицензий.
Напомним, для ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе построили металлоконструкции, из них изготовят специальные саркофаги.
До этого Росприроднадзор заявлял о невозможности полной ликвидации последствий загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе.