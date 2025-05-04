Электроснабжение в Подмосковье пообещали восстановить до конца дня

  • Новость часаПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция и США начали борьбу за власть в Ватикане
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    Названа причина резкого недомогания Вучича
    Власти США заявили о риске масштабного блэкаута
    Кадыров сообщил о разгроме группы ВСУ при попытке прорыва в Курскую область
    Медведев не стал гарантировать наступление в Киеве 10 мая
    В партии Фицо оценили сообщения об отмене его визита в Москву
    Newsweek: В Европе создадут замену F-35 из-за разногласий с США
    В Волгоградской области показали гигантскую воронку на пляже (видео)
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    4 мая 2025, 02:18 • Новости дня

    Электроснабжение в Подмосковье пообещали восстановить до конца дня

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате сильного циклона с мокрым снегом и ветром десятки поселков Подмосковья остались без света, работы по восстановлению завершат в течение дня.

    Восстановительные работы на объектах электроснабжения Московской области завершатся к концу 4 мая, передает РИА «Новости».

    По словам директора ПАО «Россети Московский регион» Александра Пятигора, в течение дня планируется полностью подключить к электричеству все 53 населенных пункта, электроснабжение которых осуществляется через сети компании.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил ранее, что в результате циклона с мокрым снегом и сильным ветром без электричества остались более 90 населенных пунктов. Обесточены были 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло около 26 тыс. жителей.

    К ликвидации последствий аварии привлечены около 30 аварийных бригад. Учреждены оперативные штабы для координации работ по восстановлению энергоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор назвал аварию в энергосистеме Подмосковья одной из самых крупных за последние пятнадцать лет, а энергоснабжение в Московской области оказалось нарушено из-за плохой погоды, в результате чего без электричества остались 348 населенных пунктов.

    3 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет
    Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор назвал аварию в энергосистеме Подмосковья одной из самых крупных за последние 15 лет.

    Он отметил в комментарии Telegram-каналу 360, что масштабы аварии и отключений превышают те, что были в 2011 году из-за ледяного дождя.

    Пятигор рассказал, что энергетикам в некоторых районах приходится не просто восстанавливать поврежденные линии, а строить новые с нуля.

    В ликвидации последствий участвуют около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники. Более ста автономных источников энергии обеспечивают электроснабжение социально значимых объектов.

    Планируется, что электроснабжение будет полностью восстановлено к концу субботы, 3 мая, однако часть заявок, по словам Пятигора, энергетики продолжат отрабатывать и 4 мая, чтобы полностью решить проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье 18 тыс. человек остались без электричества.

    Накануне снегопад в Москве повалил деревья и повредил объекты инфраструктуры. Из-за непогоды в Подмосковье задержали семь поездов.

    Коментарии (9)
    2 мая 2025, 10:33 • Новости дня
    Снегопад повалил деревья и обесточил районы Москвы и области

    В Москве снегопад повалил деревья и повредил инфраструктуру

    Снегопад повалил деревья и обесточил районы Москвы и области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Утренний снегопад в Москве повалил деревья и привел к повреждению объектов инфраструктуры.

    Снегопад, прошедший в ночь на пятницу в Москве и области, повалил деревья и привел к повреждению инфраструктуры, сообщает ТАСС.

    Наиболее сильно пострадали рабочий поселок Деденево Дмитровского района и Клинский район, где ночью были зафиксированы отключения электроэнергии.

    К утру 2 мая снежный покров образовался в большинстве районов Москвы, тогда как в Подмосковье снег выпал еще вечером накануне. Метель распространилась до центра города, температура воздуха колеблется от нуля до двух градусов тепла.

    По сведениям комплекса городского хозяйства столицы, коммунальные службы с утра распиливают и вывозят упавшие деревья. «Городские службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», – сообщили в ведомстве.

    Власти уточнили, что несмотря на непогоду, системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме и отключений потребителей не допущено. Вместе с тем, горожан предупреждают о порывах ветра до 15 метров в секунду, которые сохранятся до 3 мая, и просят не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

    Департамент транспорта Москвы советует использовать общественный транспорт или автомобили на зимней резине из-за сложных дорожных условий. Водителям также рекомендуют снижать скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.

    Во второй день мая жители западных районов Москвы и Подмосковья увидели снег, который покрыл землю и деревья.

    В МЧС ранее предупреждали, что в ряде областей Центрального федерального округа 2 и 3 мая ожидается похолодание до минус пяти градусов и осадки в виде мокрого снега.

    Коментарии (2)
    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Коментарии (2)
    2 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Землетрясение повредило более 4 тыс. зданий в Стамбуле

    Tекст: Антон Антонов

    В результате землетрясения в Стамбуле более 4 тыс. зданий получили различные повреждения, сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

    Власти Турции зафиксировали повреждения 4295 зданий. Всего было проверено 36425 зданий. Специалисты продолжают работы по обследованию и оценке состояния зданий в зоне землетрясения, передает RT со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Позднее произошло землетрясение магнитудой 4,9. В 2023 году в результате разрушительных землетрясений в стране погибли почти 48 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    3 мая 2025, 09:28 • Новости дня
    В Подмосковье 18 тыс. человек остались без электричества

    Tекст: Александра Юдина

    Энергоснабжение в Московской области оказалось нарушено из-за плохой погоды. По информации экстренных служб, без электричества остались 348 населенных пунктов.

    В общей сложности отключены от электросети 10 089 домов, где проживают 18 160 человек. Среди них – более 4,5 тыс. детей, отмечают в экстренных службах, передает ТАСС.

    Причиной массовых отключений стали неблагоприятные погодные условия. Специалисты продолжают работу по восстановлению электроснабжения в пострадавших районах.

    В пятницу утром снегопад в Москве повалил деревья и повредил объекты инфраструктуры. Из-за непогоды в Подмосковье задержали семь поездов.

    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 11:19 • Новости дня
    Оранжевый уровень опасности объявили в Москве

    Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столице объявили предпоследний уровень погодной опасности на фоне аномального похолодания, ожидаются заморозки.

    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за вероятных заморозков в ночь на 3 мая, сообщает ТАСС.

    Гидрометцентре уточнили, что предупреждение действует с 21.00 до 07.00, в это время в столице температура может опуститься до минус одного градуса. Аналогичный уровень введен и в Московской области, где местами заморозки могут достичь минус трех градусов.

    Синоптики объяснили, что в регион пришел циклон с северо-запада, вызвавший сильные осадки, переходящие из дождя в мокрый снег. По их данным, утро в некоторых районах Москвы встретили временным снежным покровом. Днем сохраняются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха повысится до 7–9 градусов, но останется ниже нормы более чем на шесть градусов. Ожидается также северный и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил аномальные погодные условия и сообщил о массовых отключениях электроэнергии – по всей области отключены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, пострадали 26 тыс. человек. Более 200 аварийных бригад устраняют последствия непогоды. В ряде районов региона и Москвы снегопад повалил деревья и повредил инфраструктуру, некоторые населенные пункты остались без света.

    В течение последних 36 часов в Москве выпало около 43 мм осадков, что составляет 70% месячной нормы, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Существенный снежный покров зафиксирован на разных метеостанциях: на ВДНХ – 7 см, в Тушино – 2 см, на МГУ – 10 см. В Клину и Дмитрове высота сугробов достигла 15 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 мая жители западных районов Москвы и Подмосковья наблюдали снег, который покрыл землю и деревья.

    Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья. Утренний снегопад в Москве также повалил деревья и привел к повреждению объектов инфраструктуры.

    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 08:59 • Новости дня
    Снег выпал на западе Москвы и Московской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во второй день мая жители западных районов Москвы и Подмосковья увидели снег, который покрыл землю и деревья.

    На западе и севере Москвы, а также в ближайших районах Подмосковья утром второго мая выпал снег, передает РИА «Новости». По сообщениям, снегопад был зафиксирован в ночь на пятницу и продолжался до утра, когда снег уже лежал на поверхности земли и деревьев.

    Накануне в четверг в Московской области наблюдались продолжительные дожди. Однако уже в ночные часы ситуация изменилась – вместо дождя пошел снег. К утру интенсивность осадков уменьшилась, но заметные следы снегопада остались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели МЧС предупредили о приближении заморозков и мокрого снега в ряде регионов Центрального федерального округа.

    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    В Подмосковье аномальная погода оставила без света 26 тыс. человек

    В Подмосковье 26 тыс. человек остались без света из-за снега

    Tекст: Мария Иванова

    Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.

    Около 26 тыс. человек остались без электроснабжения в Подмосковье из-за непогоды, передает ТАСС.

    В ночь на 2 мая в регионе, особенно на севере, прошел циклон с мокрым снегом и сильным ветром, что привело к наледи на проводах и массовому падению деревьев. В результате, по словам губернатора Андрея Воробьева, были обесточены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций.

    Наиболее серьезная ситуация сложилась в Талдоме, Дмитрове и Сергиевом Посаде. В последнем без электричества остались 46 населенных пунктов с примерно 5,5 тыс. жителей, а также были отключены 11 котельных. В Дмитровском округе без света находятся 47 населенных пунктов и не работают 21 котельная.

    В Талдоме основные трудности вызваны необходимостью расчистки дорог от поваленных деревьев и восстановлением линий электропередач. Более 200 аварийных бригад коммунальных служб и МЧС уже задействованы для ликвидации последствий стихии и восстановления электроснабжения. Котельные будут запущены после восстановления подачи электричества.

    Губернатор подчеркнул, что «все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты». Он пообещал регулярно информировать жителей о сроках устранения аварий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде областей Центрального федерального округа синоптики прогнозировали похолодание до минус пяти градусов и выпадение мокрого снега 2 и 3 мая.

    Во второй день мая жители западных районов Москвы и Подмосковья наблюдали снег, который покрыл землю и деревья.

    В Ярославской и Тверской областях 1 мая утром температура воздуха опустилась до одного градуса тепла, также выпал снег.

    Коментарии (0)
    1 мая 2025, 20:27 • Новости дня
    В МЧС предупредили о надвигающихся заморозках и мокром снеге в ЦФО

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде областей Центрального федерального округа 2 и 3 мая ожидается похолодание до минус пяти градусов и осадки в виде мокрого снега.

    Экстренное предупреждение о резком похолодании, сильном ветре и мокром снеге объявлено в нескольких регионах ЦФО, передает ТАСС.

    В Орловской области в ночь и утром 2 и 3 мая прогнозируются заморозки: температура опустится до минус одного градуса 2 мая и до минус трех градусов 3 мая.

    В Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях также объявлены предупреждения из-за ночных заморозков.

    В Костромской области синоптики ожидают понижение температуры до минус пяти градусов.

    Жителей Липецкой и Смоленской областей предупредили о возможности усиления ветра до 14–17 метров в секунду. В Ярославской области прогнозируются дождь, мокрый снег и гололедица, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

    На утро 1 мая в Переславле-Залесском выпал снег, и около 500 жителей остались без электричества из-за непогоды. По словам главы округа Дмитрия Зяблицкого, электроснабжение было оперативно восстановлено, а отопление вновь включили вследствие ухудшения погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ярославской и Тверской областях утром 1 мая выпал снег, при этом температура воздуха снизилась до одного градуса выше нуля.

    Ранее синоптики предупреждали, что Московский регион столкнется с непривычно холодной погодой, дождями и вероятными заморозками на старте майских праздников, особенно в ночные и утренние часы.

    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 21:33 • Новости дня
    Повторное сильное землетрясение потрясло юг Чили и Аргентину

    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Чили и Аргентины

    Tекст: Мария Иванова

    На юге Чили зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 6,4, эпицентр находился примерно в 300 километрах от Пуэрто Уильямса на глубине 20 километров.

    О новом сильном землетрясении магнитудой 6,4 на юге Чили сообщает РИА «Новости». Национальный сейсмологический центр страны уточнил, что подземные толчки ощущались также на юге Аргентины.

    Толчки были зафиксированы на глубине 20 километров в 13.59 по местному времени (20.59 мск), примерно в 300 километрах от города Пуэрто Уильямс.

    Ранее в пятницу в этом же районе произошло еще одно, более мощное землетрясение магнитудой 7,5, из-за чего была объявлена угроза цунами, которую впоследствии сняли для отдельных регионов. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прибрежных районах на юге Чили началась эвакуация населения после землетрясения магнитудой 7,5, эпицентр которого находился в 218 километрах от Пуэрто-Уильямса.

    24 апреля у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 50 километрах от Овалье на глубине 14 километров. А 18 апреля в Чили также зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 158 километрах от Каламы на глубине 126 километров.

    Коментарии (0)
    1 мая 2025, 14:39 • Новости дня
    Снег накрыл Ярославскую и Тверскую области на Первомай

    Tекст: Мария Иванова

    В Ярославской и Тверской областях утром 1 мая выпал снег, при этом температура воздуха снизилась до 1 градуса тепла.

    Снег неожиданно выпал в Ярославской и Тверской областях 1 мая, при этом температура воздуха опустилась почти до нуля градусов, передает РИА «Новости».

    В Переславле-Залесском с раннего утра наблюдался сильный снегопад – по словам местной жительницы Татьяны Абрамовой, «все вокруг побелело» и сейчас температура составляет плюс 1 градус Цельсия. Из-за отсутствия отопления люди вынуждены согреваться с помощью дополнительной одежды и газовых плит.

    Мэр Переславля Дмитрий Зяблицкий обратился к жителям с просьбой «набраться терпения» и сообщил, что после обеда начнется заполнение систем отопления. Он отметил, что «это небыстрый процесс» и потребуется время на нагрев мазута и открытие задвижек в домах.

    Слабый снег прошел также в Ярославле и Ростове Великом, однако быстро растаял. Температура в Ярославле сейчас чуть выше нуля. В Тверской области жители также сообщили о снежном Первомае, а по данным открытых источников в Твери сейчас плюс один градус Цельсия.

    Накануне Главное управление МЧС по Тверской области предупреждало о дожде, сильном ветре, а также о мокром снеге, который прогнозировали в северных районах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг москвичи ожидают облачную дождливую погоду с возможной грозой и температурой воздуха до 10 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что Московский регион столкнется с непривычно холодной погодой, дождями и вероятными заморозками на старте майских праздников, особенно в ночные и утренние часы.

    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 17:17 • Новости дня
    Власти Чили объявили эвакуацию из-за угрозы цунами

    Tекст: Мария Иванова

    В прибрежных районах на юге Чили началась эвакуация населения после землетрясения магнитудой 7,5, эпицентр которого находился в 218 километрах от Пуэрто-Уильямса.

    Служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили объявила эвакуацию жителей прибрежной зоны региона Магальянес из-за угрозы цунами. Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства, опубликованном после землетрясения магнитудой 7,5, передает ТАСС.

    Сейсмологическая служба Чили зафиксировала подземные толчки в 218 километрах от города Пуэрто-Уильямс. Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Ведомство призвало жителей незамедлительно покинуть опасные районы побережья.

    Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили прогнозирует, что цунами, вызванное землетрясением, достигнет антарктических баз республики в ближайшие два часа. Волны ожидаются у станции Артуро Прат в 18.35 по московскому времени, у станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс – в 19.00. В городе Пуэрто-Уильямс большие волны ожидаются в 21.50 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 50 км от города Овалье на глубине 14 км. А 18 апреля в стране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 на глубине 126 км в 158 км от Каламы.

    Коментарии (0)
    1 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    Москвичам пообещали похолодание и дожди в четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей Москвы в четверг ожидает облачная дождливая погода с возможной грозой и температурой воздуха до десяти градусов.

    В Москве в четверг ожидается облачная погода с дождем и местами грозой, температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, днем в столице будет от восьми до десяти градусов выше нуля, а ночью температура снизится до плюс одного градуса.

    Ветер сменит направление с юго-восточного на северный, его скорость составит от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до шестнадцати метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 743 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области температура воздуха в четверг будет варьироваться от пяти до четырнадцати градусов выше нуля, а ночью может опуститься до нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидался сильный ливень с грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду.

    Коментарии (0)
    3 мая 2025, 19:51 • Новости дня
    Названы сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

    Россети: Электричество вернется в Клин, Солнечногорск и Талдом к полуночи

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление электроснабжения после сильного циклона с мокрым снегом и ветром в Подмосковье в 300 населенных пунктах ожидается к полуночи, сообщил директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

    Пятигор сообщил, что восстановление электроснабжения после аварии в Подмосковье завершится к полуночи. Электричество к этому времени вернется в населенные пункты Клинского, Солнечногорского, Талдомского, Дмитровского и Мытищинского районов. В Истринском районе и ряде других территорий подачу электричества планируется восстановить до 19.00, передает 360.

    Пятигор уточнил, что к полуночи планируется подключить оставшийся Дмитровский район – 37 населенных пунктов, в Клинском осталось включить 23 населенных пункта, по Мытищинскому завершить, соответственно, один населенный пункт, в Солнечногорске – 80 населенных пунктов, в Талдомском – 53 населенных пункта. Он отметил, что в Дмитровском районе возможно задержка, и работы могут продолжиться ночью.

    Ранее Пятигор назвал аварию в энергосистеме Подмосковья одной из самых крупных за последние пятнадцать лет.

    Напомним, из-за случившегося в регионе остались без электричества 18 тыс. челове.

    Сильный снегопад в Москве повалил деревья, повредил объекты инфраструктуры и привел к задержке семи поездов в Подмосковье.

    Коментарии (0)
    3 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    Вода в Ишиме превысила опасную отметку при паводке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ишиме уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся до 872 сантиметров, что превысило опасную отметку на 22 сантиметра.

    Вода в реке Ишим в Тюменской области превысила опасную отметку на 22 сантиметра, достигнув 872 сантиметров, передает РИА «Новости». За сутки уровень воды в городе Ишим увеличился на 38 сантиметров. Губернатор Александр Моор отметил: «Ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень».

    По словам губернатора, в прошлом году защитные сооружения выдержали паводок с уровнем воды 1064 сантиметра. Сейчас подъем воды продолжается, но угрозы для города нет. В Ишиме и Ишимском районе вода будет прибывать еще несколько дней.

    В то же время выше по течению, в Казанском районе, паводок постепенно уходит на спад. Так, в селе Ильинка уровень воды снизился на 4 сантиметра за сутки, а в селе Казанском поднялся всего на один сантиметр. В районе села Абатское подъем воды за сутки составил 8 сантиметров, но опасная отметка еще не достигнута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вода в Иртыше у Усть-Ишима превысила критическую отметку, а паводок размыл подъезды к мосту через реку Ишим.

    Коментарии (0)
    1 мая 2025, 15:50 • Новости дня
    Паводок размыл подъезды к мосту через реку Ишим в Тюменской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вода в Тюменской области повредила подъезды к мосту через реку Ишим, соединяющему села Ильинка и Афонькино, движение по переправе временно остановлено, сообщил губернатор региона Александр Моор.

    Разрушение подъездов произошло из-за сильного напора воды, однако конструкция и опоры самого моста остались невредимыми, пояснил Моор в своем Telegram-канале.

    Моор добавил, что движение транспорта по мосту пришлось прекратить, а для жителей организовали лодочную переправу, согласовав расписание катеров с автобусами.

    Губернатор указал, что дорога у моста выполняет функции дамбы. Перепад уровня воды составляет около полуметра, из-за чего усилился напор потока. Дорожные службы уже предпринимали попытки укрепить подъезды бутовым камнем, но стихия оказалась сильнее.

    Сейчас в восстановлении задействованы 25 рабочих и 16 единиц техники из Тюмени, специалисты решили укреплять наиболее уязвимую сторону сваями.

    Напомним, в среду в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка.

    Коментарии (0)
    Главное
    На Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников
    Песков объяснил цель перемирия ко Дню Победы
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году
    Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
    Россиян предупредили об уголовном наказании за некоторые растения на дачах

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Илону Маску приписали заслуги другого человека

    Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............