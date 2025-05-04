Электроснабжение в Подмосковье пообещали восстановить до конца дня

Tекст: Денис Тельманов

Восстановительные работы на объектах электроснабжения Московской области завершатся к концу 4 мая, передает РИА «Новости».

По словам директора ПАО «Россети Московский регион» Александра Пятигора, в течение дня планируется полностью подключить к электричеству все 53 населенных пункта, электроснабжение которых осуществляется через сети компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил ранее, что в результате циклона с мокрым снегом и сильным ветром без электричества остались более 90 населенных пунктов. Обесточены были 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло около 26 тыс. жителей.

К ликвидации последствий аварии привлечены около 30 аварийных бригад. Учреждены оперативные штабы для координации работ по восстановлению энергоснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор назвал аварию в энергосистеме Подмосковья одной из самых крупных за последние пятнадцать лет, а энергоснабжение в Московской области оказалось нарушено из-за плохой погоды, в результате чего без электричества остались 348 населенных пунктов.