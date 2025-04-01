Ученые из Италии заявили о связи злоупотребления мясом с риском инсульта

Tекст: Алексей Дегтярев

Исследователи из Итальянского Диагностического Центра подтвердили, что чрезмерное потребление яиц и красного мяса способствует увеличению выработки в кишечнике соединения N-оксид триметиламина (TMAO), передает «Газета.Ru».

Это ведет к повышенному риску развития инсульта и болезни Альцгеймера. TMAO образуется в результате переработки кишечными бактериями холина и карнитина, которые присутствуют в красном мясе, яйцах и молочных продуктах.

Согласно исследованию, повышенные концентрации TMAO в организме связаны с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Это вещество нарушает липидный и холестериновый обмен, способствует образованию пенистых клеток, которые могут накапливать жировые капли и становиться причиной атеросклеротических поражений.

TMAO также повышает активность тромбоцитов, что увеличивает вероятность образования тромбов и, как следствие, инсультов.

Кроме того, избыток TMAO негативно сказывается на когнитивных функциях, провоцируя накопление в мозге бета-амилоида и тау-белка, связанных с болезнью Альцгеймера. Исследование также отметило, что TMAO вызывает окислительный стресс, ведущий к повреждению сосудов и воспалению в мозге.

Ученые подчеркнули важность сбалансированного питания. Так, употребление фруктов, овощей и пищи, богатой клетчаткой, способствует снижению уровня TMAO в организме, в отличие от пищи, насыщенной красным мясом, яйцами и молочными продуктами.

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