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    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    3 комментария
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    17 комментариев
    6 февраля 2025, 21:48 • Новости дня

    Эксперт предупредил о новом вирусе для iPhone

    Эксперт предупредил о новом вирусе для iPhone
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    IT-эксперт Даниил Аржаков рассказал о вирусе-трояне, угрожающем данным пользователей iPhone через поддельные приложения.

    Преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», IT-эксперт Даниил Аржаков в беседе с агентством RuNews24.Ru сообщил об угрозе вируса-трояна для iPhone. Он отметил, что особенность этого вируса заключается в простоте проникновения на устройства.

    Пользователи скачивают якобы легитимные приложения, которые на самом деле открывают доступ к конфиденциальной информации. Вирусы ранее были распространены только на Android, но сейчас они угрожают и iPhone. В результате уже 242 тыс. россиян стали жертвами этой киберугрозы.

    Аржаков рассказал, что вирус маскируется под мессенджеры, ИИ-ассистентов и приложения для доставки еды и доступа к криптобирже, представленные в App Store. Он собирает личные данные, пароли, анализирует текст на изображениях и передает информацию мошенникам, которые могут получить доступ к интимным фото и банковским счетам.

    Чтобы защитить себя, эксперт рекомендует проверять источник загрузки приложений, уделять внимание рейтингам и отзывам, регулярно обновлять ОС и приложения. Также важно не открывать подозрительные ссылки или вложения, использовать антивирусы и пересматривать разрешения приложений, ограничивая доступ к фотогалерее, местоположению и контактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать фальшивые Wi-Fi сети в общественных местах для обмана пользователей Telegram, на фоне чего Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД предупредило об опасности авторизации через сервисных ботов в таких сетях.

    6 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по академии нацгвардии Украины в Харькове уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей стран НАТО, передает РИА «Новости».

    «Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», – сообщил Лебедев.

    Он добавил, что некоторые раненые находятся под особым надзором, а местным врачам к ним не разрешают доступ. По его словам, за некоторыми ранеными даже присылали вертолеты.

    Лебедев также отметил, что, вероятнее всего, удар пришелся на время совещания, так как в одном месте оказалось большое количество «красивых целей». Подозревается, что в академии находился штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В четверг в результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы.

    Ранее в Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ.

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    6 февраля 2025, 09:52 • Новости дня
    Путин сменил главу Роскосмоса

    Путин освободил Борисова от должности главы Роскосмоса, назначив на пост Баканова

    Путин сменил главу Роскосмоса
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Новым генеральным директором Роскосмоса назначен Дмитрий Баканов. До этого назначения он занимал должность заместителя министра транспорта России.

    Дмитрию Баканову 39 лет. До прихода в Роскосмос он активно занимался вопросами инновационного развития в Министерстве транспорта, включая проекты по беспилотному транспорту. До работы в Минтрансе Баканов руководил спутниковой системой «Гонец» с 2011 по 2019 год.

    Напомним, Юрий Борисов был назначен на пост генерального директора госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина в июле 2022 года.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    6 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Президент Польши призвал сограждан к уличным протестам

    Президент Польши Дуда заявил о необходимости уличных протестов в случае отмены выборов

    Президент Польши призвал сограждан к уличным протестам
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Польши Анджей Дуда призвал к уличным протестам в случае отмены президентских выборов, как это произошло в Румынии, где суд аннулировал результаты из-за обвинений во вмешательстве.

    Дуда призвал к уличным протестам в случае отмены результатов президентских выборов, передает Bloomberg. В интервью на канале Kanal Zero Дуда предупредил, что в случае манипуляций может потребоваться защита результатов голосования путем протеста.

    Дуда провел параллели с Румынией, где суд аннулировал первый тур президентских выборов после обвинений в иностранном вмешательстве. Он отметил, что Европейская комиссия якобы вмешивалась как в румынские, так и в польские дела, но при этом не предоставила доказательств. Президент задал риторический вопрос, могут ли выборы в демократиях сегодня выигрывать только те, кого одобряет Брюссель.

    Майские выборы являются важным событием для премьер-министра Дональда Туска, который стремится посадить союзника в президентское кресло. Дуда, как союзник партии «Право и Справедливость», может воспользоваться правом вето, чтобы парализовать реформы Туска.

    На выборах столкнутся союзник Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, и Кароль Навроцкий, историк, поддерживаемый «Правом и Справедливостью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Польши инициировал дело по обвинению в государственном перевороте против премьер-министра Польши Дональда Туска, спикера Сейма, спикера Сената и других политиков.

    Ранее в Варшаве задержали Анну Вуйчик, руководителя канцелярии бывшего премьера Польши, по обвинению в незаконных финансовых операциях.

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    6 февраля 2025, 13:24 • Новости дня
    В Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса

    В Госдуме назвали нового главу Роскосмоса Баканова «молодым и амбициозным профессионалом»

    В Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дмитрию Баканову, которого президент назначил на должность главы Роскосмоса, предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью. Среди задач – вопросы о новых ракетах-носителях, более эффективной сборке спутников и масштабном наращивании российской космической группировки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Денис Кравченко.

    «Кадровые перестановки в Роскосмосе связаны с запросом на серьезные изменения в отрасли, которые в полной мере соответствовали бы общемировым тенденциям», – считает Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

    По его мнению, корпорации нужен «молодой, энергичный, амбициозный и в то же время зрелый профессиональный руководитель». Кравченко отметил, что достаточно хорошо знаком с новым главой Роскосмоса. «Мы в свое время работали с ним в одной команде. Он был одним из прогрессивных руководителей отраслевой компании, которая достаточно активно в тот момент развивалась», – рассказал собеседник.

    Затем Баканов «был востребован в иных сферах». «Я думаю, что это дало ему дополнительную широту взгляда и полноту представления», – указал парламентарий. Назначение Баканова главой Роскосмоса Кравченко называет «оправданным».

    «На этой должности ему предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью и перед Россией в целом, ведь достижение технологического суверенитета, о котором говорит президент, невозможно без успеха в космонавтике», – подчеркнул депутат.

    Среди задач – вопросы о новых ракетах-носителях, более эффективной сборке спутников и масштабном наращивании российской космической группировки. «Я надеюсь, что новый руководитель корпорации сможет найти баланс между частными компаниями и государственными предприятиями и распределить между ними нагрузку и функционал. Это, в свою очередь, позволит совершить рывок в сфере», – сказал Кравченко.

    Он также подчеркнул: Баканов может рассчитывать на поддержку – профессиональную и экспертную. «Я хочу пожелать ему удачи и успехов в работе на благо и процветание нашей страны и ракетно-космической отрасли. А предыдущему руководителю корпорации выражаю благодарность», – заключил Кравченко.

    Ранее президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. Новым главой назначен Дмитрий Баканов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Источник РБК, знакомый с ситуацией в Роскосмосе, говорит, что большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга. «Все случилось за один вечер», – отмечает он.

    По его словам, кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», – объясняет собеседник издания.

    Между тем, как объяснили в Кремле, уход Юрия Борисова с должности генерального директора Роскосмоса не связана с претензиями к нему. «Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрию Баканову 39 лет. До прихода в Роскосмос он активно занимался вопросами инновационного развития в Министерстве транспорта, включая проекты по беспилотному транспорту. До этого Баканов был президентом АО «Спутниковая система «Гонец» – единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

    Напомним, Юрий Борисов возглавлял Роскосмос с июля 2022 года. На этом посту он сменил Дмитрия Рогозина. До этого Борисов был зампредседателя правительства.

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    6 февраля 2025, 01:45 • Новости дня
    МИД: Обломки самолета Качиньского останутся в России до конца расследования

    Обломки самолета президента Польши, разбившегося под Смоленском, останутся в России до конца расследования

    МИД: Обломки самолета Качиньского останутся в России до конца расследования
    @ ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Обломки Ту-154, разбившегося под Смоленском, не будут возвращены в Польшу до завершения всех процессуальных действий, несмотря на давление польских властей, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

    По словам Андреева, польские власти требуют возвращения обломков, но российская сторона настаивает на их сохранении как вещественных доказательств, передает РИА «Новости».

    Как пояснил Андреев, в настоящее время польская прокуратура сняла все подозрения в заговоре против России и прежних властей Польши, но продолжает обвинять трех российских авиадиспетчеров в умышленном доведении до катастрофы. Российское следствие отвергает эти обвинения, считая их лишенными оснований. Дипломат подчеркнул, что польские власти также грозятся предъявить обвинения российским патологоанатомам.

    Посол отметил, что контакты между российскими и польскими следственными органами отсутствуют, и предсказать дальнейшие шаги Польши сложно. Тем не менее, обломки останутся в распоряжении российских органов до завершения всех процессуальных действий.

    Напомним, Ту-154 польского президента разбился при заходе на посадку в Смоленске в 2010 году. Погибли 96 человек, включая Леха Качиньского и его супругу. Международный авиационный комитет и первая польская комиссия назвали причиной катастрофы ошибки экипажа и плохую подготовку пилотов. Вторая польская комиссия, созданная в 2015 году, предполагала взрыв на борту, но в декабре 2023 года была ликвидирована по распоряжению министра обороны Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британскому эксперту, который принимал участие в расследовании авиакатастрофы под Смоленском, предлагали взятку за подлог версии о взрыве в самолете Качиньского. В декабре прошлого года польский прокурор отверг версию взрыва в авиакатастрофе под Смоленском.

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    5 февраля 2025, 23:01 • Новости дня
    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа

    Госдеп сообщил, что часть сотрудников USAID нарушила 90-дневный запрет на финансирование международных программ

    Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники Агентства по международному развитию нарушили запрет Госдепартамента на приостановку финансирования программ иностранной помощи на 90 дней, сообщил глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио.

    По словам Рубио, сотрудники USAID, несмотря на приказы о приостановке иностранной помощи, продолжали осуществлять платежи, что стало нарушением указаний Госдепартамента, передает ТАСС. Рубио подчеркнул, что средства, которые пытались использовать служащие госведомства, являются деньгами американских налогоплательщиков, и агентство должно было проявить большее сотрудничество с новым руководством.

    Ранее сообщалось, что Госдепартамент планирует к 8 февраля вернуть из заграничных командировок всех сотрудников USAID, что связано с приостановкой деятельности агентства. Кроме того, администрация Трампа намерена отправить в отпуск почти всех сотрудников вашингтонского офиса агентства, а госсекретарь Рубио был назначен временным руководителем USAID.

    Эти меры были приняты по рекомендации Илона Маска, который назначен главой нового ведомства по повышению эффективности работы правительства. Он предложил сократить бюрократию и государственный аппарат, в связи с чем деятельность USAID была временно приостановлена. Решения относительно продолжения или изменения финансирования программ будут приниматься после проверки, проведенной Рубио.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель  российского МИД Мария Захарова обвинила USAID в использовании тактики «стратегического молчания», при которой «независимые» СМИ игнорируют преступления ВСУ, такие как удары по интернату в Судже и убийства в Курской области.

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    6 февраля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска

    Украинские войска потеряли крупную группировку возле Красноармейска

    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска, сообщили в силовых структурах.

    По информации источника, украинские военные перебрасывали резервы и укрепляли свои позиции в Удачном и его окрестностях. Однако существенная часть этой группировки была ликвидирована в ходе боевых действий, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские войска пытаются удержать контроль над железнодорожной станцией в Удачном. Тем не менее, как уточнил собеседник агентства, ведущая к данной станции железнодорожная ветка практически полностью перешла под контроль российских войск.

    Ранее российские войска уничтожили украинский беспилотник Shark, обеспечивая защиту своих наступательных операций на Красноармейском направлении в ДНР.

    ВСУ вынуждены отступать под Красноармейском из-за нехватки бойцов и проблем со снабжением, что приводит к ослаблению линии фронта.

    В конце января группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в районе Удачного.

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    6 февраля 2025, 09:04 • Новости дня
    В Киргизии разрешили традиционное написание имен и фамилий

    Парламент Киргизии одобрил изменения для традиционного написания имен и фамилий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Парламент Киргизии одобрил закон, позволяющий гражданам использовать киргизские традиции в написании имен и фамилий, включая добавление слова «уулу» для мужчин и «кызы» для женщин, при сохранении прежней славянской формы.

    Парламент Киргизии принял поправки в законодательство, которые позволяют гражданам страны записывать свои имена и фамилии в соответствии с национальными традициями, передает ТАСС.

    Изменения были одобрены в третьем чтении и касаются Семейного кодекса и закона «Об актах гражданского состояния».

    Как пояснили в пресс-службе Жогорку Кенеша, инициатива изменений принадлежит группе парламентариев, которые стремились предоставить гражданам больше возможностей для выбора фамилии, учитывая киргизские традиции и культурные особенности. Важно отметить, что возможность написания фамилий в прежнем славянском варианте сохраняется и остается на усмотрение самих граждан.

    Согласно нововведениям, мужчины теперь могут записывать свои фамилии в формате, где сначала указывается имя отца, затем слово «уулу» и имя самого человека. Для женщин предусмотрена аналогичная схема с использованием слова «кызы» вместо «уулу», что отражает традиционные киргизские именования.

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    6 февраля 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил заведение уголовного дела против премьера Польши Туска о госперевороте

    Полонист Стремидловский: Дело о госперевороте станет для Туска дамокловым мечом

    Эксперт объяснил заведение уголовного дела против премьера Польши Туска о госперевороте
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если премьер Дональд Туск и другие польские высокопоставленные чиновники смогут сейчас избежать ответственности по делу о госперевороте, то после развала правящей коалиции над ними нависнет «дамоклов меч». Произойти это может уже в мае при условии, что победу на президентских выборах в Польше одержит поддержанный ПиС кандидат, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.

    «Обвинения, выдвинутые против Дональда Туска и других польских высокопоставленных чиновников, с юридической точки зрения абсолютно обоснованы», – считает полонист Станислав Стремидловский. Он объясняет: нынешняя правящая коалиция после прихода к власти в декабре 2023 года начала предпринимать политические репрессии против своих оппонентов.

    «В первую очередь это коснулось политиков из партии «Право и справедливость» (ПиС) и состоявшей с ней в коалиции «Суверенной Польши», в частности экс-главу Минюста Збигнева Зебро. Оппозиционных депутатов лишают неприкосновенности», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он напомнил об экс-замглавы Минюста Марчине Романовском, который «был вынужден просить политическое убежище в Венгрии». «Это неслыханная ситуация в постсоветской польской истории», – отметил эксперт.

    Кроме того, продолжил Стремидловский, в стране задерживают и арестовывают священников по подозрению в коррупции и незаконных контрактах с правительством Матеуша Моравецкого. «Наконец, Туск разрушает судебную систему Польши», – подчеркнул политолог.

    Он заметил, что кабмин отказывается публиковать в правительственных вестниках постановления Конституционного суда, а без этого они не могут вступить в силу. Также идет борьба против так называемых неосудий – судей, которые были назначены на места во время правления ПиС.

    «Нынешнее правительство считает их нелегитимными, – пояснил Стремидловский. – Дело порой доходит до абсурда: в Польше начинают отменять приговоры «неосудий». В результате уголовники, которые были осуждены за зловещие преступления, могут оказаться на свободе».

    Прогнозировать, получит ли дело о госперевороте продолжение и дойдет ли оно до государственного трибунала, сейчас сложно, считает полонист. «Все-таки оно имеет большой политический привкус», – пояснил спикер, указав и на причастность лидера ПиС Ярослава Качиньского.

    Впрочем, как полагает эксперт, если Туск и другие чиновники смогут сейчас уйти от ответственности, то после развала правящей коалиции над ними нависнет «дамоклов меч». А произойти это может уже в скором будущем. На этом фоне аналитик напоминает о предстоящих президентских выборах в Польше.

    «ПиС поддержала кандидатуру Кароля Навроцкого. Если он победит в мае, то события могут развиваться по следующему сценарию: из правящей коалиции выйдет «Польская крестьянская партия» или будет выдвинуто требование о досрочных парламентских выборах», – рассуждает спикер.

    «Разумеется, это отразится на Туске. Как бы он сейчас ни изображал из себя юмориста, я думаю, что придет время и его самого разыграют как мячик для пинг-понга», – заключил Стремидловский.

    Ранее председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска и других высокопоставленных чиновников страны начато расследование по подозрению в организации госпереворота.

    «31 января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикерами Сейма и Сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, а также рядом судей, прокуроров и других лиц», – уточнил Свенчковский.

    По его словам, с 13 декабря 2023 года подозреваемые действовали «в составе организованной преступной группы» с целью изменить конституционный строй Польши, прекратить деятельность Конституционного суда и других конституционных органов, включая национальный совет магистратуры и верховный суд.

    «С удовлетворением приветствую инициативу председателя Конституционного суда и тот факт, что заместитель генерального прокурора инициировал расследование на основании сообщения об обоснованном подозрении в совершении государственного переворота», – прокомментировал дело лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский.

    На ситуацию отреагировал и сам Дональд Туск. На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он опубликовал видео, на котором играет в настольный теннис. За кадром кто-то говорит ему, что лидер оппозиционной партии ПиС считает его виновным в перевороте. «Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже», – отвечает Туск со смехом и продолжает играть в теннис.

    Напомним, 18 мая в Польше состоятся президентские выборы. Если победитель не будет выявлен в первом туре, то второй тур пройдет 1 июня. Действующий глава республики Анджей Дуда уже призвал к уличным протестам в случае отмены выборов. Он провел параллели с Румынией, где суд аннулировал первый тур президентских выборов после обвинений в иностранном вмешательстве.

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    6 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Царев: Киевская Русь появилась лишь при Сталине

    Экс-депутат Рады Царев заявил, что государства Киевская Русь не существовало

    Царев: Киевская Русь появилась лишь при Сталине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что государства Киевская Русь никогда не существовало. По его словам, этот термин придумали историки в советские времена для удобства исторической классификации. Под этим термином подразумевалась не территории нынешней Украины, а в широком смысле империя Рюриковичей.

    В интервью, опубликованном на сайте «Федерал Пресс», Царев выразил сомнение по поводу существования государства Киевская Русь. Он отметил, что это название утвердилось лишь в советское время при Сталине для удобства исторической классификации, а древнерусское государство называли просто «Русь».

    Царев подчеркнул, что понятие «Киевская Русь» использовалось советскими историками в широком смысле, как империя Рюриковичей, аналогичная западноевропейской империи Карла Великого. Царев отметил, что русские летописцы и иностранные хронисты называли древнерусское государство просто «Русь», включая территории современного Киева, Новгорода и Полоцка. Он добавил, что в произведении «Слово о полку Игореве» Русь рассматривалась как единое целое. Царев также упомянул, что в первом русском учебнике истории «Синопсис» Иннокентия Гизеля, изданном в Киеве, подчеркивалось единство народа до создания древнерусского государства.

    Царев также подверг критике заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми. «Британский министр иностранных дел Лэмми, предков которого британцы за людей не считали, в среду выразил Зеленскому, как он написал в запрещенном в России Х, железную поддержку. <...> Министр поведал, что украинско-британскому партнерству тысяча лет, поскольку «тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских принцев». Таким образом он воспроизвел украинскую схему истории, представив древнерусское государство, часто именуемое Киевской Русью, как государство украинцев», – заявил Царев.

    Экс-депутат завершил свои рассуждения надеждой на то, что историки независимой Шотландии и России смогут установить истину относительно древних брачных союзов и происхождения Агаты, жены английского принца Эдуарда Изгнанника, которая, по его словам, не имеет отношения к Украине.

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    6 февраля 2025, 16:37 • Новости дня
    Россия получила ноту от Баку с требованием регистрации Русского дома

    Примаков подтвердил получение ноты от Баку с требованием регистрации Русского дома

    Россия получила ноту от Баку с требованием регистрации Русского дома
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россотрудничество получило ноту от Азербайджана с требованием регистрации Русского дома в Баку, что подтвердил Евгений Примаков, подчеркнув, что Москва давно была готова к этому шагу.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение от Азербайджана ноты с требованием зарегистрировать Русский дом в Баку, пишет ТАСС.

    Он заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но предыдущие обращения оставались без ответа. Примаков отметил, что вопрос регистрации РИКЦ как юридического лица в Азербайджане никогда не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.

    В эфире телеканала «Россия-24» Примаков подчеркнул, что Россия неоднократно обращалась к МИД Азербайджана с просьбой о помощи в регистрации. «Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа. То есть это история, решение которой всегда было на азербайджанской стороне», – заявил он.

    Примаков также напомнил о предыдущей ситуации в 2017 году, когда Азербайджан потребовал зарегистрировать РИКЦ. Однако он указал, что российский информационно-культурный центр не может быть зарегистрирован как местное юридическое лицо, так как законодательство Азербайджана не предусматривает такие формы регистрации. Он добавил, что в 1998 году было признано, что нормативной базы для регистрации таких организаций нет, и стороны договорились продолжать работу над этим вопросом.

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    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

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    6 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики

    DeepSeek и GPT назвали сценарии отказа от доллара как основной резервной валюты

    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Падение доверия к финансовой системе США, а также рост стабильности альтернативных валют поможет снизить влияние доллара на глобальную финансовую систему. Однако полный отказ от американских денег возможен лишь в перспективе 50 лет, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Мир способен отказаться от доллара как основной расчетной и резервной валюты. Однако для этого глобальной финансовой системе необходимо пройти длительный процесс трансформации. В ближайшем будущем столь радикальные изменения невозможны, поскольку валюта США доминировала в глобальной экономике с конца Второй Мировой войны», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «Однако тенденция к дедолларизации в последние годы усиливается. Китай, Россия, Индия и Бразилия активно продвигают идею использования национальных валют в двусторонней торговле и создают альтернативные финансовые институты. Но их усилия на данный момент способны лишь ослабить влияние доллара», – рассуждает он.

    «Для качественного изменения глобальной экономики необходимо более активно продвигать иные резервные валюты. Кроме того, важно поддерживать функционирование платежных систем, независящих от доллара. Также стоит обратить внимание на более активное внедрение криптовалют в международную торговую деятельность», – полагает ИИ.

    «Для наращивания эффективности в рамках перечисленных процессов необходима политическая воля со стороны ведущих мировых акторов. Пока некоторые страны опасаются обострять конкуренцию с США. Любые попытки дедолларизации потенциально могут навлечь на государство санкции со стороны Вашингтона», – рассуждает нейросеть.

    «Таким образом, процесс отказа от доллара займет долгие годы. В течение следующих 20 лет можно будет наблюдать постепенное увеличение доли альтернативных валют (юань, евро, рупия) в международных расчетах. На рубеже 30-50 лет возможно формирование уже новой финансовой системы», – пишет он.

    «В итоге будущее глобальной экономики может развиваться по нескольким сценариям. Первый – создание мультивалютной структуры, где доллар, евро и юань будут иметь равное значение. Второй – каждый крупный регион обзаведется своей собственной валютой. Третий – цифровые активы полностью заменят собой традиционные», – прогнозирует DeepSeek.

    Для отказа от доллара необходимо появление валюты, обладающей схожей ликвидностью, стабильностью и доверием, считает американский ИИ Chat GPT. «Пока влияние доллара поддерживается за счет экономической мощи Вашингтона. Если Пекин, Брюссель или другие акторы усилят свои позиции, это позволит уменьшить доминирование Штатов», – полагает он.

    «Повысить эффективность дедолларизации сможет глобальный кризис доверия к финансовым институтам США. Если эта страна будет втянута в масштабный конфликт, или инфляция в ней перейдет к рекордным темпам, то это может заставить другие страны задуматься о трансформации сложившейся экономической системы», – рассуждает ИИ.

    «Сценарий ослабления доллара может выглядеть так: через десять лет в международных расчетах возрастет роль альтернативных валют. Через 20-30 сформируются несколько конкурирующих финансовых систем. Таким образом, полный отказ от доллара маловероятен, однако он возможен при радикальных изменениях в глобальной экономике», – заключил Chat GPT.

    Напомним, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США».

    После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США.

    Ранее DeepSeek и Chat GPT назвали криптовалюты, способные в будущем разрушить гегемонию доллара.

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    6 февраля 2025, 05:35 • Новости дня
    МИД: В Германии появился запрос на восстановление отношений с Россией

    Посол Нечаев заявил о росте спроса на нормализацию отношений с Россией в Германии

    МИД: В Германии появился запрос на восстановление отношений с Россией
    @ Uwe Geisler/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российский посол в Германии Сергей Нечаев отметил увеличение спроса на нормализацию российско-германских отношений после провала попыток международной изоляции и стратегического поражения России.

    Посол Сергей Нечаев заявил о росте запросов на нормализацию российско-германских отношений, передает РИА «Новости». По его словам, провал попыток международной изоляции России и нанесения ей стратегического поражения стал очевиден для всех.

    «Планы нанесения России стратегического поражения, международной изоляции нашей страны, разрушения ее экономики провалились. Это все понимают. В немецком обществе растет запрос на нормализацию российско-германских отношений», – отметил Нечаев.

    Дипломат подчеркнул, что поставки немецкого летального оружия, применяемого против россиян, пробуждают исторические параллели и усиливают запрос на восстановление связей. В связи с этим в Германии все громче звучат призывы к возобновлению торгово-экономической и энергетической кооперации, включая восстановление «Северных потоков». Немецким властям становится все сложнее игнорировать эти требования.

    Нечаев отметил, что усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна. Это особенно заметно на фоне острого социально-экономического и бюджетного кризиса в стране, а также устойчивости России к санкциям и давлению Запада. «Какой смысл туже затягивать пояса и тратить миллиарды государственных средств на военную помощь киевскому режиму, если это не способно изменить ситуацию?» – задался вопросом он.

    Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) внесла в предвыборную программу пункт о немедленном снятии санкций с России и восстановлении газопроводов «Северные потоки».

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    6 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину

    Франция доставила на Украину Mirage 2000 с подготовленными украинскими пилотами

    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции, получили французские самолеты Mirage 2000, которые были доставлены на Украину.

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину, передает ТАСС. По его словам, украинские пилоты, которые управляют этими самолетами, прошли подготовку во Франции.

    «6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину», – сообщил Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage, однако эта инициатива направлена на создание иллюзии воздушной поддержки, а не на реальную помощь. Франция планирует поставить истребители Украине в 2025 году.

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