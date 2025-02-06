МВД выявило кражи аккаунтов Telegram через фальшивый Wi-Fi в Шереметьево

  • Новость часаМИД: В Германии появился запрос на восстановление отношений с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французское государство склоняет сограждан к грязному
    Глава Минпромторга рассказал о китайских грузовиках, которые нельзя выпускать на дороги
    Ученые выявили разницу уязвимости сердец мужчин и женщин к повышенному давлению
    Агрономы призвали дачников запастись к лету сухими листьями
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    Маск пообещал прекратить финансирование СМИ государством
    В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС
    WADA потребовало компенсацию с фигуристки Валиевой
    Мнения
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    6 комментариев
    6 февраля 2025, 08:28 • Новости дня

    МВД выявило кражи аккаунтов Telegram через фальшивый Wi-Fi в Шереметьево

    Мошенники создают фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах, таких как аэропорт Шереметьево, чтобы украсть аккаунты Telegram, заставляя пользователей проходить авторизацию через сервисного бота, предупредили в Управлении по борьбе с кибепреступлениями МВД.

    МВД России предупредило о случаях кражи аккаунтов Telegram с использованием фальшивых сетей Wi-Fi, сообщает Telegram-канал управления по борьбе с кибепреступлениями. Один из таких инцидентов произошел в аэропорту Шереметьево, где мошенники установили точку доступа с названием SVO_Free, которая внешне выглядела как настоящая.

    Мошенники просят подключившихся к сети пользователей пройти авторизацию, для чего обычно требуется ввести код из SMS. Однако в этих случаях предлагалась необычная процедура – авторизация через Telegram. Пользователям предлагалось отправить полученный SMS-код в сервисном боте, что позволяло преступникам получить полный доступ к аккаунту.

    Пресс-служба аэропорта Шереметьево отреагировала на инциденты, советуя пассажирам использовать только официальную сеть _Sheremetyevo Wi-Fi.

    В официальной сети авторизация осуществляется исключительно через номер мобильного телефона, что делает ее более безопасной, отметили в МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам проявлять осторожность при подключении к сетям Wi-Fi на территории аэропорта, поскольку это может быть небезопасно.

    Для защиты от хакеров эксперт Ильназ Гатауллин советовал отключить функцию автоматического подключения к известным Wi-Fi-сетям на телефоне, чтобы избежать подключения к поддельным точкам доступа.

    Также сообщалось, что российские компании получали фальшивые письма от мошенников, притворяющихся ФСБ, с угрозами проверок за связи с иностранными агентами.

    5 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Глава Минпромторга рассказал о китайских грузовиках, которые нельзя выпускать на дороги
    Глава Минпромторга рассказал о китайских грузовиках, которые нельзя выпускать на дороги
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минпромторг России предложил ужесточить процедуры сертификации для иностранных автомобилей, чтобы ограничить их влияние на рынок и устранить выявленные нарушения, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

    Алиханов отметил, что китайские автопроизводители активно завоевывают российский рынок, что требует более жесткой сертификации и проверки соответствия машин из серийных партий. По его словам, министерство уже провело анализ грузовиков и обнаружило серьезные нарушения у трех китайских марок, которые, по мнению ведомства, нельзя допускать на дороги, передает «Интерфакс».

    Глава Минпромторга подчеркнул необходимость предпринять меры, вплоть до отзыва сертификатов, и взаимодействовать с Генпрокуратурой для решения ситуации. Это обусловлено тем, что спрос на грузовики может снизиться на четверть, что оказывает давление на отечественный рынок.

    Ранее сообщалось, что российские склады автомобилей переполнились новыми машинами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году производство легковых автомобилей в России значительно увеличилось, показав рост на 38% по сравнению с предыдущим годом, в то время как общий выпуск автотранспортных средств повысился на 33%, а в декабре стало известно, что на российских складах наблюдается избыток китайских автомобилей из-за неверно спрогнозированного спроса и увеличения утильсбора.

    Коментарии (11)
    5 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Украинский исполнитель Андрей Данилко столкнулся с угрозой мобилизации в ВСУ
    Украинский исполнитель Андрей Данилко столкнулся с угрозой мобилизации в ВСУ
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, оказался под угрозой призыва в ВСУ и не может покинуть страну без специального разрешения.

    Шоумен, которому уже исполнился 51 год, не может покинуть территорию Украины из-за того, что находится в призывном возрасте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Исключение составляют только выступления на концертах в поддержку Киева, на которые необходимо получить разрешение от министерства культуры.

    Кроме того, в случае поездок за границу рядом с Данилко должен находиться сотрудник спецслужб, чтобы предотвратить возможные попытки артиста остаться за рубежом.

    Вырученные средства с этих концертов обязаны переводиться на Банковую, где располагается офис президента Украины. Именно там принимают решения о том, какая часть заработанных денег достанется Данилко.

    Известно, что артист уже неоднократно обсуждал эти условия с европейскими ивент-менеджерами, предлагая гастрольные мероприятия в странах Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский певец заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну. При этом он заявил, что они сделали это не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки». До этого во время выступления на корпоративе в Дубае он публично заявил о своей проукраинской позиции.

    Коментарии (27)
    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО

    Лавров приветствовал слова Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва поддерживает слова президента США Дональда Трампа о неправильности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что впервые это признал западный лидер такого уровня.

    Лавров отметил, что Трамп впервые критиковал администрацию Джо Байдена за украинский кризис и подчеркнул, что ошибка заключалась во втягивании Киева в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости».

    Лавров сказал: «Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США».

    Ранее Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

    В то же время СВР сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.

    Коментарии (20)
    5 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год

    Алиханов сообщил о поставках первых Ту-214 в 2025 году

    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в соответствии с комплексной программой развития авиапромышленности России, сообщил в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    Первые поставки самолетов Ту-214 запланированы на этот год, что стало возможным благодаря комплексной программе развития авиационной промышленности России, передает ТАСС.

    Между тем Алиханов, а также министр энергетики Сергей Цивилев попали в список кандидатов на избрание в совет директоров Газпрома. В перечне также присутствуют такие фигуры, как председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    Присутствующий в текущем составе совета директоров первый вице-премьер Денис Мантуров не был включен в новый список кандидатов. Также осенью прошлого года экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов покинул совет директоров Газпрома.

    Самолет Ту-214, оснащенный новыми российскими комплектующими, успешно совершил первый полет, который длился 1 час 10 минут.

    Ранее самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро» и прекратил полеты в 2015 году. В июне 2024 года он вновь был введен в строй после восстановления летной годности, а в июле его отправили на Минский завод гражданской авиации № 407 для перекраски в новую ливрею ОАК.

    Коментарии (13)
    5 февраля 2025, 10:22 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен замглавы центра подготовки спортрезерва

    Участник программы «Время героев» Гришин назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва

    Кавалер ордена Мужества участник программы «Время героев» Роман Гришин назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва после участия в программе «Время героев».

    Как сообщается в Telegram-канале программы , Роман Гришин в мае прошлого года стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

    Он подчеркнул важность программы, отметив, что участие в ней открыло передо ним множество дверей.

    «У меня появилась возможность перенять опыт ведущих управленцев, лучших экспертов страны», – заявил Гришин.

    Он также выразил благодарность своему наставнику, министру спорта Михаилу Дегтяреву за поддержку и советы.

    Дегтярев в свою очередь поздравил Гришина с назначением, отметив его управленческие задатки и потенциал. Министр подчеркнул, что Гришин успешно завершил обучение и стажировку, показал себя человеком, нацеленным на результат. По словам Дегтярева, он сможет справиться с ответственным направлением в Министерстве спорта.

    Роман Сергеевич Гришин родился в Сердобске Пензенской области в 1991 году. Окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в 2013 году. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2022 году удостоен ордена Мужества, а также медали «За отвагу» в 2024 году.

    Ранее кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко занял пост замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

    Кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».

    Участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен федеральным инспектором по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, а кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.

    Коментарии (2)
    5 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин изменил статус военных округов
    Путин изменил статус военных округов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.

    В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что части и соединения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.

    Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.

    В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.

    Коментарии (19)
    5 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожено более 50 единиц техники в Сумской области

    Минобороны: Удар «Искандера» ликвидировал более 50 единиц техники ВСУ в Стецковке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов, сообщило Министерство обороны.

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Удар был нанесен по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка. Минобороны России показало видео удара с ликвидацией бронированной и автомобильной техники высокой проходимости.

    В заявлении Министерства обороны отмечено, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области с помощью «Искандера».

    До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Ахтырке Сумской области.

    Сообщалось, что удары по группе ВСУ под Сумами, предназначенной для пополнения подразделений в районе Суджи, вероятно, сорвали планируемое наступление украинских сил в Курской области.

    Коментарии (5)
    5 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    WADA потребовало компенсацию с фигуристки Валиевой
    WADA потребовало компенсацию с фигуристки Валиевой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к команде российской фигуристки Камилы Валиевой для обсуждения выплаты компенсации после отклонения апелляции в Федеральном суде Швейцарии, сообщили в пресс-службе WADA.

    Агентство начало переговоры с командой фигуристки Камилы Валиевой относительно выплаты компенсации в 8 тыс. швейцарских франков. Эта сумма должна быть выплачена Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA в связи с отклонением апелляции Валиевой, передает ТАСС.

    В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии утвердил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой. Решение суда обязывает фигуристку выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков.

    Напомним,  российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда. Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации. Также Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после отказа в предыдущем иске.

    Коментарии (12)
    5 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС
    В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шестой энергоблок Нарвской ТЭС и электростанция «Аувере» вышли из строя перед отключением Эстонии от единой энергосистемы с Россией и Белорруссией.

    Как пишет портал Delfi, шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве вышел из строя, а электростанция «Аувере» уже пять дней не функционирует из-за поломки котла. Ожидается, что шестой энергоблок возобновит работу 6 февраля, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Eesti Energia уведомила рынок о внеплановом выходе из рабочего режима энергоблока в Нарве. Эти события происходят на фоне подготовки Эстонии к отключению от общей энергосистемы с Россией, что также затрагивает Латвию и Литву.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна может столкнуться с отключением электричества на 72 часа после выхода из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

    В прошлом году операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), сообщил в соцсетях министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

    Коментарии (13)
    5 февраля 2025, 14:34 • Новости дня
    Интерпол перестал разыскивать обвиняемых из России
    Интерпол перестал разыскивать обвиняемых из России
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Интерпол приостановил международный розыск лиц, обвиняемых и осужденных в России, заявил замглавы Главного управления международно-правового сотрудничества – начальник организационно-правового управления Генпрокуратуры Сергей Плохов.

    Проблема взаимодействия с Интерполом остается актуальной, исполком организации ввел ограничения по сообщениям, уведомлениям, подготовленным по инициативе российских правоохранительных органов, пояснил Плохов, передает РИА «Новости».

    «Интерполом по-прежнему в одностороннем порядке прекращается международный розыск обвиняемых и осужденных, разыскиваемых российскими правоохранительными органами», – уточнил он.

    Основаниями для удаления сведений из учетов Интерпола становятся обращения разыскиваемых и их адвокатов в комиссию по контролю за файлами.

    В сентябре 2024 года разыскиваемый Интерполом за попытку сбыта героина Айрат Салахов был экстрадирован из Греции в Россию после задержания властями этой страны.

    Коментарии (4)
    5 февраля 2025, 21:51 • Новости дня
    Агрономы призвали дачников запастись к лету сухими листьями
    Агрономы призвали дачников запастись к лету сухими листьями
    @ Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В преддверии засушливого лета агрономы не советуют искать засухоустойчивые сорта овощей. Огурцы – это не кактусы, селекция на засухоустойчивость не ведется, заявили они газете ВЗГЛЯД. При этом специалисты назвали способы дать растениям влагу даже в самое жаркие месяцы. В связи с малоснежной и относительно теплой зимой, по прогнозам метеорологов, в 2025 году Россия может столкнуться с засушливым летом. 

    «Вообще делать какие-либо прогнозы пока рано, так как никто точно не знает, что будет у нас в феврале, марте и апреле. Тем не менее уже необходимо готовиться высаживать рассаду», – говорит агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

    Он рассказывает, что, например, подавляющее большинство томатов сажаются в возрасте 45–50 или даже 60 дней. Так, в средней полосе России в теплицу рассаду высаживают в первой половине мая, от этого временного периода нужно отсчитать 50 дней, плюс еще дать недельку на прорастание семян. Таким образом дачник может получить срок посева томатов. Для посева остальных огородных растений собеседник рекомендует использовать тот же принцип подсчета.

    «Близкие сроки посадки у перца и баклажана. У тыквенных – это кабачки, огурцы, тыквы – рассада моложе, 35–45 дней. Здесь тоже необходимо дать дополнительно несколько дней на проращивание семян. Срок посадки в открытый грунт в наших широтах: конец мая – начало июня», – объясняет специалист.

    Засухоустойчивость у овощных культур чаще всего связана со сроками созревания, рассказывает агроном. Раннеспелые сорта и гибриды успевают дать урожай, используя весенние запасы влаги, и требуют меньших поливов. Позднеспелые сорта, как правило, требуют больших поливов. Поэтому при выборе сортов овощей для огорода в этом году необходимо обратить внимание на их сроки созревания.

    «Зная о том, что может наступить засуха, при посадке рассады землю стоит предварительно замульчировать. Мульчирование также называют «сухим поливом», поскольку оно значительно экономит как весенний запас влаги, так и от дополнительных поливов. А в засуху можно даже после полива домульчировать, и это даст очень хороший результат», – подчеркивает Викулов.

    По его словам, засухоустойчивые сорта томатов, огурцов и кабачков действительно существуют, однако выбирать их не стоит. При недостатке влаги плоды у них очень мелкие, сухие, с горечью, да и в целом жесткие. Такие овощи мало кто захочет использовать в пищу. Соответственно, без увлажнения привычного россиянину урожая не добиться, подытожил собеседник.

    Агроном Михаил Воробьев призывает россиян не пытаться выискивать какие-либо засухоустойчивые сорта овощей. «Огурцы – это не кактусы, селекция на засухоустойчивость не ведется. Помидоры по определению нуждаются в меньшем количестве воды. Однако в любом случае без поливов не обойтись», – предупреждает эксперт.

    В засушливый период, продолжает специалист, важно защитить почву от перегрева и бесполезного испарения. В этом поможет мульча. Наиболее доступная – опавшие листья. Если их уложить вокруг растений слоем 10–20 см, то количество необходимых поливов резко сократится. Запасать листья можно прямо сейчас – благо отсутствие снега и теплая погода позволяют это сделать.

    Ранее эксперты Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) установили, что за последние три десятилетия количество воды в почве снизилось на 77,6% суши, что привело к увеличению площади засушливых регионов на 7,6%. Это ставит под угрозу жизнь 2,3 млрд человек, проживающих в таких условиях, особенно в Азии и Африке.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Задержанной в Азербайджане экс-судье Хахалевой отменили арест

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бакинский апелляционный суд отменил арест бывшей российской судьи Елены Хахалевой и назначил надзор полиции, сообщают азербайджанские СМИ.

    Суд отменил меру пресечения в виде ареста для Хахалевой и решил передать ее под надзор полиции, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу. Ранее сообщалось, что экс-главу Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву готовят к экстрадиции в Россию.

    В 2017 году вокруг Елены Хахалевой разгорелся скандал после публикации видео со свадьбы ее дочери, которая стоила 2 млн долларов. В 2018 году Хахалеву понизили в статусе, после чего она ушла с должности главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

    В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить дело против Хахалевой.

    Коментарии (13)
    5 февраля 2025, 19:27 • Новости дня
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил врио главы Курской области Александру Хинштейну и правительству проработать программу восстановления приграничья региона.

    На встрече с Хинштейном Путин подчеркнул важность этой программы и призвал руководителя региона работать в тесном сотрудничестве правительством страны, сообщает РИА «Новости».

    «Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», – заявил Путин.

    Напомним, Путин провел встречу с Хинштейном для обсуждения поддержки жителей Курской области.

    Коментарии (8)
    5 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских бойцов на Курском направлении, отметив их дерзость и грамотность в ходе боев.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном прокомментировал действия российских военнослужащих на Курском направлении, передает ТАСС. Глава государства отметил, что подразделения ВС России, включая 155-ю бригаду морской пехоты и 810-ю бригаду черноморских морских пехотинцев, а также 106-ю и 76-ю дивизии, проявили себя в боях с лучшей стороны.

    По словам президента, бойцы действовали «круто, грамотно, дерзко», и все они будут отмечены соответствующим образом. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии, и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены», – сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном, основной темой которой стали меры поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий. В ходе нее президент поручил правительству и Хинштейну разработать программу восстановления приграничья региона.

    Коментарии (3)
    5 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    Пескова спросили, считает ли Путин Зеленского врагом

    Песков отверг вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

    Пескова спросили, считает ли Путин Зеленского врагом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел недопустимым постановку вопроса, считает ли президент России Владимир Путин украинского лидера Владимира Зеленского врагом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг постановку вопроса о том, считает ли Владимир Путин врагом президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    В своем заявлении Песков отметил, что в этом вопросе не место эмоциям, а важен юридический анализ и прагматизм.

    «Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», – сказал представитель Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    Песков отметил, что Россия, несмотря на это, готова обсуждать с ним переговоры.

    Коментарии (43)
    Главное
    Названы сроки представления плана США по разрешению конфликта на Украине
    Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи
    Объявлены планы по числу производства самолетов МС-21 в год
    По подозрению в убийстве семьи экс-мэра Самары арестована его внучка
    Европейские эксперты назвали армии ЕС медлительными
    Нейросети назвали криптовалюты, которые станут «цифровым золотом»
    Black Sabbath впервые за 20 лет решили выступить в оригинальном составе

    Китай ударил по американским энергоресурсам

    Китай решил практически отказаться от закупки энергоресурсов из США. В ответ на торговые тарифы США Пекин ввел собственные пошлины на американские СПГ, нефть и уголь. Новая тарифная война между двумя крупнейшими экономиками может еще больше перекроить мировую торговлю и энергетические потоки. Как России может быть выгоден этот конфликт держав? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп реанимирует USAID через его убийство

    Оппоненты Трампа потрясены: президент Трамп решился закрыть USAID – организацию, которая тратила десятки миллиардов долларов по всему миру, распространяя «мягкую силу» США. В Конгрессе уже называют происходящее «наглыми авторитарными действиями» и требуют от Трампа отменить упразднение агентства. Зачем Трамп пошел на такое – и действительно ли USAID будет окончательно закрыто? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............