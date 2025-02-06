МВД выявило кражи аккаунтов Telegram через фальшивый Wi-Fi в Шереметьево

МВД России предупредило о случаях кражи аккаунтов Telegram с использованием фальшивых сетей Wi-Fi, сообщает Telegram-канал управления по борьбе с кибепреступлениями. Один из таких инцидентов произошел в аэропорту Шереметьево, где мошенники установили точку доступа с названием SVO_Free, которая внешне выглядела как настоящая.

Мошенники просят подключившихся к сети пользователей пройти авторизацию, для чего обычно требуется ввести код из SMS. Однако в этих случаях предлагалась необычная процедура – авторизация через Telegram. Пользователям предлагалось отправить полученный SMS-код в сервисном боте, что позволяло преступникам получить полный доступ к аккаунту.

Пресс-служба аэропорта Шереметьево отреагировала на инциденты, советуя пассажирам использовать только официальную сеть _Sheremetyevo Wi-Fi.

В официальной сети авторизация осуществляется исключительно через номер мобильного телефона, что делает ее более безопасной, отметили в МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московский аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам проявлять осторожность при подключении к сетям Wi-Fi на территории аэропорта, поскольку это может быть небезопасно.

Для защиты от хакеров эксперт Ильназ Гатауллин советовал отключить функцию автоматического подключения к известным Wi-Fi-сетям на телефоне, чтобы избежать подключения к поддельным точкам доступа.

Также сообщалось, что российские компании получали фальшивые письма от мошенников, притворяющихся ФСБ, с угрозами проверок за связи с иностранными агентами.