Стоимость биткойна опустилась ниже 85 тыс. долларов

Участник программы «Время героев» Шептухин стал советником главы Росавиации по взаимодействию с Минобороны
Герой России Александр Шептухин был назначен советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В этом качестве он будет отвечать за развитие взаимодействия между Росавиацией и Министерством обороны, сообщается на сайте «Время героев».
В мае прошлого года Шептухин стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным. Он положительно отозвался о программе, отметив, что она предоставила ему новый опыт и знания.
«Решение подать заявку пришло быстро – хотелось и дальше приносить пользу государству. Очень горжусь, что мне удалось войти в число 83 участников первого потока», – заявил Шептухин.
В ходе стажировки наставником Героя России был вице-премьер правительства Виталий Савельев, Шептухин отметил уникальные качества своего куратора и то, что он лично составил ему план стажировки.
«За время обучения я детально погрузился в работу сферы гражданской авиации России, изучил ее структуру, понаблюдал, как работает этот механизм, и предложил свои пути оптимизации процесса», – заявил Шептухин.
Савельев отозвался о Шептухине положительно, отметив его дисциплину, характер и интерес к новым знаниям. По его словам, эти качества позволят ему развиваться и добиваться высоких результатов на новом месте работы.
Шептухин родился в Ахтубинске в 1987 году и окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2024 году он был удостоен звания Героя России и награжден медалью Нестерова.
Ране участник программы «Время героев» Денис Диденко был назначен главным советником управления президента России по мониторингу и анализу социальных процессов.
Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о растущем спросе на кадровую программу обучения «Время героев» для участников СВО.