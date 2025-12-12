Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Премьер Грузии высмеял критику оппозиционеров его визита в Ашхабад
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными спекуляциями» заявления оппозиционеров, которые недовольны его визитом в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном 30-летию нейтралитета Туркменистана, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Абсолютно несерьезные спекуляции, которые говорят об общем несерьезном уровне оппонентов власти в Грузии, – сказал он журналистам. – Все эти претензии не заслуживают более глубоких комментариев».
Грузинские оппозиционеры, в частности, высказали недовольство совместным фото участников форума, на котором глава грузинского кабмина находится неподалеку от президента России Владимира Путина.
Один из лидеров партии «Лело-Сильная Грузия» Таза Датунашвили сказал, что премьер-министр Грузии участием в этом форуме и этой фотографией «предал интересы страны и разрушает ее суверенитет».
Премьер-министр Грузии в своем выступлении в Туркменистане сказал, в частности, что «с учетом оккупации двух исторических регионов Грузии мир является не только политическим выбором, но и экзистенциональным приоритетом».
Ранее в пятницу в Тбилиси объяснили пребывание премьера Грузии на форуме в Ашхабаде с участием президента России Владимира Путина.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Туркменистан заслуженно уважаемым государством в мире и поздравил с Днем нейтралитета на форуме, посвященном Международному году мира и доверия.