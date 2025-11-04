Минфин США разрешил сделки с самолетами, связанными с Лукашенко

Tекст: Ольга Иванова

Решение о предоставлении лицензии на финансовые операции с тремя самолетами, связанными с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и компанией Slavkali, опубликовано во вторник, передает РИА «Новости». Документ Минфина США распространяет разрешение на воздушные суда с номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH.

В лицензии отмечается, что разрешаются сделки, связанные с использованием этих самолетов как непосредственно Лукашенко, так и фирмой Slavkali. Однако отдельно подчеркивается, что согласие распространяется исключительно на данные борта и не ведет к снятию других ограничений.

В документе говорится: «Лицензия не предусматривает разблокировку иных активов и не отменяет действие прочих санкций, введенных в отношении Белоруссии». Это специальное разрешение касается только конкретно указанных самолетов и связанных с ними операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство торговли США запретило авиакомпании «Белавиа» выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию и некоторые другие страны. В США ранее сообщили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа». Александр Лукашенко заявил, что облегчение санкционного давления со стороны США поможет экономике Белоруссии и заметно скажется на жизни граждан.