Депутат Рады усомнился в увольнении Ермака и Умерова Зеленским

Депутат Рады Рахманин усомнился в увольнении Ермака и Умерова Зеленским

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рахманин поставил под сомнение вероятность увольнения Андрея Ермака и Рустема Умерова, передает РИА «Новости». В интервью изданию «Украинская правда» он отметил: «Наверное, есть смысл, это в пределах его (Зеленского) полномочий, сменить руководителя своего офиса и секретаря СНБО, но я почти уверен, что он этого не сделает».

Рахманин также подчеркнул, что для выхода из политического кризиса Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность за происходящее, вне зависимости от личного участия в коррупционных схемах. По его словам, ситуация для президента сложная: неважно, замешан ли Зеленский непосредственно или же создал условия, при которых допускаются злоупотребления со стороны окружения.

Он добавил, что люди, которых Зеленский собрал вокруг себя, по его мнению, имеют возможность влиять на назначение министров и послов, что также усугубляет ситуацию.

