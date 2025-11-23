Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.0 комментариев
Депутат Рады усомнился в увольнении Ермака и Умерова Зеленским
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин усомнился, что Владимир Зеленский уволит Андрея Ермака с поста главы его офиса и Рустема Умерова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
Рахманин поставил под сомнение вероятность увольнения Андрея Ермака и Рустема Умерова, передает РИА «Новости». В интервью изданию «Украинская правда» он отметил: «Наверное, есть смысл, это в пределах его (Зеленского) полномочий, сменить руководителя своего офиса и секретаря СНБО, но я почти уверен, что он этого не сделает».
Рахманин также подчеркнул, что для выхода из политического кризиса Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность за происходящее, вне зависимости от личного участия в коррупционных схемах. По его словам, ситуация для президента сложная: неважно, замешан ли Зеленский непосредственно или же создал условия, при которых допускаются злоупотребления со стороны окружения.
Он добавил, что люди, которых Зеленский собрал вокруг себя, по его мнению, имеют возможность влиять на назначение министров и послов, что также усугубляет ситуацию.
