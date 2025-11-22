Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.13 комментариев
Митинг за отставку Зеленского и увольнение Ермака начал собираться в Киеве
Жители Киева вышли на центральную площадь Независимости в Киеве на митинг, протестующие требуют отставки Владимира Зеленского и увольнения главы его офиса Андрея Ермака, сообщает издание «Страна.ua».
Жители Киева собираются на площади Независимости с требованием отставки Владимира Зеленского и увольнения руководителя его офиса Андрея Ермака, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua». Протест проходит уже вторую неделю подряд, число участников митинга оценивается примерно в 30 человек, однако люди продолжают прибывать.
Как отмечает источник, последней причиной для недовольства стали коррупционные скандалы в энергетической сфере, в которых фигурирует Тимур Миндич, один из бизнес-партнеров Зеленского. Предыдущий протест также был вызван растущим разочарованием в борьбе с коррупцией на Украине.
Ранее телеканал «Общественное» сообщал, что несмотря на эти требования и призывы некоторых депутатов из фракции «Слуга народа», Зеленский не планирует увольнять Ермака. Депутат Ирина Геращенко уточняла, что партия «Европейская солидарность» подала в Верховную раду запрос об отставке Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на фоне скандала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак возглавил делегацию с Украины на мирных переговорах. Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Владимира Зеленского. Владимир Зеленский и Андрей Ермак удалили друг друга из списка подписчиков в соцсети.