Зеленский объявил о подготовке проверки всех оборонных компаний
Зеленский подготовил решение о полном аудите оборонных компаний и контрактов
На Украине готовится масштабная проверка государственных оборонных предприятий, а также связанных с ними контрактов, с последующей передачей выявленных нарушений в правоохранительные органы, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Решение о проведении полного аудита всех государственных оборонных компаний и контрактов уже подготовлено, заявил в телеграм-канале Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Он отметил, что обсуждал детали предстоящего заседания правительства с премьер-министром Юлией Свириденко и подчеркнул, что ожидаются «веские решения». Сейчас, по его словам, также проходит аудит энергетических компаний и связанных с ними финансовых операций.
«Все данные об обнаруженных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам», – заявил глава киевского режима.
Он также поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочную проверку Фонда госимущества и Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА). Бывшая глава АРМА Елена Дума на днях была замечена рядом с офисом бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют «кошельком Зеленского».
По данным украинских СМИ, масштабные хищения в энергетике считаются частью широкой преступной схемы, ожидается публикация новых данных о коррупции среди высокопоставленных чиновников в обороне и госзакупках, в том числе упоминаются имена главы СНБО Рустема Умерова и руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.
Ранее жители Киева вышли на центральную площадь Независимости с требованием отставки Владимира Зеленского и увольнения Андрея Ермака.
МВД Украины внесло бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его окружения временно приостановлены по инициативе европейских дипломатов.