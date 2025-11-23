Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.49 комментариев
Сын экс-президента Атамбаева задержан в Киргизии за призыв к свержению власти
Киргизские силовые структуры задержали лидеров Социал-демократической партии по обвинениям в призывах к свержению действующей власти, сообщил пресс-центр Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
В числе задержанных оказался сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева – Кадыр Атамбаев, а также другие сторонники партии. Все они, по заявлению ГКНБ, высказывались за смену власти и призывали к свержению существующего в Киргизии политического строя. В силовых ведомствах заявили, что расследование этого дела продолжается, передает ТАСС.
Осенью 2020 года после выборов в Киргизии начались беспорядки. Демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в селе Кой-Таш.
В феврале 2023 года суд в Киргизии разрешил Атамбаеву покинуть пределы государства для прохождения лечения в Испании. С тех пор экс-президент в страну не возвращался. В июне 2025 года Первомайский районный суд Бишкека заочно назначил Алмазбеку Атамбаеву 11 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением наград.