Сын экс-президента Атамбаева задержан в Киргизии за призыв к свержению власти

Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине

Tекст: Андрей Резчиков

«Дэниел Дрисколл – прямолинейный и жесткий человек. На встрече в пятницу в Киеве он заявил европейским послам и западным чиновникам, что либо они выполняют мирный план Трампа из 28 пунктов, либо США сделают выводы. Это не понравилось участникам переговоров, они назвали атмосферу встречи «тошнотворной», потому что с ними разговаривали как с мальчиками», – считает политолог Юрий Светов.

На атмосфере встречи также отразилось то, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который официально покинет свой пост в начале следующего года, уже фактически отстранен от переговорного процесса.

«На самом деле генерал Келлог поддерживал только Украину и теперь его место занял Дрисколл. Этот человек является близким другом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Видимо, его послали на Украину, чтобы помимо прочего посмотреть на состояние дел с военной точки зрения», – предположил собеседник.

Светов напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне связывался с Трампом по телефону и обсуждал мирный план США. Также были согласованы дальнейшие шаги на уровне советников.

«В субботу в ЮАР открывается саммит «Группы двадцати». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на полях G20 обсудит с лидерами стран ЕС и с Владимиром Зеленским свой ответ Трампу. То есть борьба вокруг мирного плана продолжается и вопрос в том, кто окажется сильнее... Я полагаю, что в итоге Зеленский подпишет этот план, но будет ли Украина выполнять его – большой вопрос», – пояснил эксперт.

О том, что встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками вечером в пятницу в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве прошла в напряженной и «тошнотворной» атмосфере, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на участников разговора.

В ходе обсуждения представители администрации Трампа заявили, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет, предлагаемая Украине сделка – это лучшее, на что она может рассчитывать.

Американская делегация также дала понять, что ее позиция будет жесткой. Дрисколл в свою очередь попытался продемонстрировать оптимизм, но прямо предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять особую гибкость.