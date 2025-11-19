  • Новость часаПутину показали российского антропоморфного робота
    Удар ATACMS по Воронежу был невозможен без США
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена»
    Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию
    Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке» на самолеты ВВС
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    19 ноября 2025, 18:05 • Новости дня

    19 экологических инициатив получили гранты по итогам второго цикла акселератора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команды из 14 регионов стали победителями второго сезона экологического акселератора, завершившегося 13 ноября в Москве на площадке «Атомстройэкспорта».

    Участники представили жюри результаты четырехмесячной работы над своими проектами, охватывающими широкий спектр направлений – от озеленения городов и восстановления природных экосистем до экотуризма, экологичного производства продуктов питания и переработки отходов, передает «Атом Медиа». За время акселерации команды прошли образовательный блок, отработали модели проектов вместе с наставниками и смогли проверить спрос на свои решения. Многие инициативы уже перешли от идеи к практическим результатам.

    Одним из таких примеров стал проект «ЭкорибФерма: устойчивое выращивание грибов» из Снежинска Челябинской области. Его авторы наладили производство вешенок на органических субстратах по принципу замкнутого цикла. Это позволяет минимизировать отходы и снизить энергопотребление. «Для нас очень важно показать, что бережное отношение к природе и инновационные технологии могут идти рука об руку. Наш проект – это не просто выращивание грибов, это вклад в экологическое будущее нашей области и всей страны. Мы рады быть частью этой большой экологической истории», – рассказал руководитель команды Александр Белов,.

    В числе победителей — и социально ориентированные инициативы. Проект «Экомарафон “Добрые вещи”» из Заречного Пензенской области помогает людям с низким доходом, обеспечивая их одеждой, которую приносят горожане. «Благодаря акселератору мы смогли выстроить устойчивую модель проекта: нашли помещение, наладили партнерства, оптимизировали логистику и вышли на самоокупаемость. Ежегодно планируем принимать до 30 тонн одежды и направлять ее тем, кто действительно нуждается. Акселератор стал для нас не просто поддержкой, а переломным моментом: мы поверили, что добро может быть системным, а помощь – эффективной», – говорит лидера проекта Надежда Волкова.

    Генеральный директор АНО «Энергия развития» Ольга Шкабардня отметила высокий интерес к экологическим инициативам: «Второй сезон экологического акселератора «Росатома» подтвердил высокий интерес к экологическим инициативам: на конкурс поступило свыше 230 заявок. Наша ключевая задача — выявить  перспективные и коммерчески эффективные экобизнесы, разработать подходы  к тиражированию и созданию устойчивых  франшиз. Экологическое  предпринимательство — это важный инструмент для развития экологической культуры и  развития экономики города».

    Экологический акселератор проводится Отраслевым центром развития инноваций «Росатома» совместно с АНО «Энергия развития» и ориентирован на поддержку проектов в городах присутствия предприятий госкорпорации. Программа включала два трека: «Новый бизнес» для запуска экопроектов с нуля и «Бизнес-рост» – для масштабирования и экологизации действующих компаний. В текущем цикле были заявлены 238 инициатив из разных регионов, из которых 73 дошли до полуфинала. Участвовать могли команды, реализующие идеи в 18 пилотных городах 14 субъектов России, включая Снежинск, Озёрск, Трехгорный, Заречный, Северск, Десногорск и др.

    Первый сезон акселератора состоялся в 2024 году: тогда было подано более 100 заявок, а 16 прошедших отбор проектов получили гранты по 500 тыс. рублей.

    Экологическая повестка остается ключевой для госкорпорации «Росатом», которая развивает низкоуглеродную генерацию, модернизирует оборудование и ежегодно инвестирует значительные средства в защиту окружающей среды. Акселератор стал одним из инструментов по развитию «зелёной» экономики в регионах страны и стимулированию экологического предпринимательства.

    18 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России подготовило проект мер, которые будут использованы в ответ на возможную конфискацию российских активов западными странами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    Министр подчеркнул, что эти меры могут быть реализованы при принятии соответствующих решений западными государствами, передает ТАСС.

    «Аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – заявил он.

    Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе.

    18 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries

    ЦБ начал открытое обсуждение с банками и правительством скидок на маркетплейсах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Центробанке начали открытый диалог с финансовыми структурами и платформами относительно механизмов предоставления скидок на популярных маркетплейсах, сообщили в пресс-службе регулятора.

    Банк России открыто инициировал обсуждение вопросов предоставления скидок на маркетплейсах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В релизе отмечается, что диалог ведется не только с участниками финансового рынка, но и с представителями онлайн-платформ и правительством.

    В Центробанке отмечают: «Скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент». В регуляторе считают, что маркетплейсы, выступая инфраструктурой, должны соблюдать равные условия для банков, чтобы потребители выигрывали от здоровой конкуренции и получали больше скидок.

    На данный момент обсуждение ведется в открытом формате, причем Банк России приглашает к диалогу все заинтересованные стороны. В регуляторе убеждены, что такой подход приведет к поиску оптимальных решений для рынка и покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты.

    В то же время руководитель «Сбера» Герман Греф заявил, что сумма неуплаченных налогов маркетплейсами из-за предоставленных скидок достигла в этом году 1,5 трлн рублей.

    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    19 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой устранить неравенство в условиях для ресторанов и торговых сетей.

    В обращении рестораторы отмечают, что у магазинов, реализующих готовую еду, менее строгие требования к оборудованию, помещениям и санитарии по сравнению с кафе и ресторанами, передает РБК.

    По мнению ФРиО, готовая еда в торговых сетях по сути является услугой общепита, но стоит дешевле в первую очередь из-за отсутствия строгих требований, а не только из-за масштабов бизнеса. Такое положение, считают авторы письма, создает неравную конкуренцию для предприятий сферы HoReCa.

    Бухаров пояснил, что рестораны и кафе вынуждены инвестировать серьезные средства в оборудование кухонь, вентиляцию, обучение персонала и обеспечение санитарных условий, тогда как торговые сети зачастую обходятся без должного разграничения зон или даже без отдельных санузлов для посетителей. Он отметил, что в законодательстве сейчас вообще отсутствует определение «готовая еда», из-за чего вопрос регулирования остается открытым.

    В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей ведущих ретейлеров, на запрос журналистов не ответили. Аналогично не поступили официальные комментарии от X5, «Магнит» и «Лента».

    Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции.

    Банк России начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.

    Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.

    18 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации президента Турции опроверг слухи о возможном прекращении поставок газа из России.

    По данным центра, информация о том, что Турция якобы может отказаться от российского газа из-за новых соглашений по СПГ с США, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    «Распространенные в некоторых СМИ утверждения о том, что закупки Турцией российского газа прекратятся, поскольку она подписала соглашение о поставках СПГ с США, и, следовательно, на горизонте нависает энергетический кризис, являются продуктом дезинформации», – говорится в заявлении. Власти Турции подчеркнули, что поставки российского природного газа идут в штатном режиме.

    Представители центра также заявили, что газ поступает в Турцию по долгосрочным контрактам, заключенным между соответствующими компаниями двух стран.

    Ранее Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США.

    18 ноября 2025, 19:16 • Новости дня
    Компания-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. признана нежелательной в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.

    Компания учреждена в 1995 году в Киеве и занимается разработкой игр, а также компьютерным программированием. Наиболее известна разработкой серии S.T.A.L.K.E.R.

    «Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», – говорится в пресс-релизе на сайте Генпрокуратуры России. Уточняется, что компания занимается сбором средств для поддержки ВСУ через собственный сайт и фонд помощи военнослужащим Lesia UA, а также фонд «Повернись живим», который уже признан нежелательным в России.

    По данным надзорного ведомства, в 2022 году руководство GSC Game World перевело около 17 млн долларов фонду помощи украинским военным. На эти деньги приобретались ударные беспилотники, комплектующие и автомобили для ВСУ.

    В 2024 году, по информации Генпрокуратуры, компания выпустила новую компьютерную игру, которая, по оценке ведомства, продвигает украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент.

    Ранее блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов».

    18 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Суд отказался признавать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка.

    В суде уточнили, что иск к Сафронову подал Гибас Вакарис, передает РИА «Новости».

    По данным из открытых источников, у Сафронова пятеро сыновей.

    В 2022 году сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald's.

    18 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Создан первый в России имплантат для лечения инфицированных переломов

    Ученые в Казани разработали уникальный штифт для лечения переломов у бойцов СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исследовательская группа КФУ и врачи РКБ Татарстана представили первый в России внутрикостный штифт с решетчатой структурой для пациентов с переломами, сообщили в пресс-службе республиканской клиники.

    Уникальный для России внутрикостный штифт был создан командой КФУ, КГМУ и РКБ Татарстана. Новый имплантат предназначен для лечения инфицированных переломов у бойцов СВО и печатается на 3D-принтере из титана по индивидуальным размерам пациентов, передает Телеграм-канал РКБ Татарстана.

    В отличие от существующих аналогов, решетчатая структура штифта способствует продленному высвобождению антибиотиков, что значительно увеличивает эффективность подавления инфекции и помогает избежать повторных воспалений. Как сообщил Рашид Шафигуллин, «решетчатая структура штифта не просто доставляет антибиотики в очаг инфекции. В отличие от стандартных аналогов, штифт с решетчатой микроструктурой обеспечивает более интенсивное и длительное высвобождение лекарства в костномозговом канале, что позволяет за более короткое время купировать инфекцию, усиливая эффективность лечения и снижая риски повторного воспаления».

    Клиническая апробация прошла успешно: послеоперационные раны полностью зажили, анализы подтвердили успешное подавление инфекции. Один из пациентов был вынужден  ходить с аппаратом Илизарова полтора года до внедрения нового штифта.

    Разработчики уже подали заявку на патент, а на основе полученных научных данных работают над новыми медицинскими изделиями для лечения сложных костных повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врачи Сеченовского Университета впервые провели восстановление барабанной перепонки с использованием биомедицинских клеточных продуктов.

    В России завершили доклинические испытания инновационного клеточного препарата для лечения устойчивых форм рака груди с применением метода TCR-T-терапии.

    В Петербурге получили первые успешные результаты лечения пациентов с коронавирусом с помощью плазмы крови.

    18 ноября 2025, 21:28 • Новости дня
    Число заявок на премию «Служение» превысило 48 тысяч

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество индивидуальных и командных заявок на третью премию «Служение» превысило 48 тысяч.

    Активная подача продолжается из всех регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, откуда получено свыше 800 заявок, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Премия присуждается за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан на территории России.

    Три самые популярные номинации конкурса – «Великое наследие для будущих поколений», «Развитие территории – благополучие жителей», «Инициатива каждого – общий успех». От граждан в возрасте от 18-ти до 24-х лет поступило более одной тысячи заявок, а самому старшему участнику, муниципальному депутату из Нальчика, – 92 года.

    Конкурс охватывает десять номинаций, среди которых: «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи – приоритет государства», «Диалог с населением – открытость власти», «Молодой современный управленец на службе страны», и «С передовой СВО в муниципалитет». Прием заявок открыт до 21 ноября на официальном сайте премии.

    Церемония награждения состоится в апреле 2026 года на III Всероссийском муниципальном форуме в Москве. Организатор премии – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России, председателем наблюдательного совета является первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.

    19 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Участник СВО из Казахстана стал гражданином России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родившийся в Казахстане участник СВО Антон Сычев официально оформил российское гражданство при содействии ведомств и общественных организаций, сообщили в МВД.

    Уроженец Казахстана, участник спецоперации на Украине Антон Сычев стал гражданином России при содействии МВД, RT и проекта «Не один на один». Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что были определенные сложности с оформлением правового статуса, но сотрудники Миграционной службы МВД России помогли со всеми необходимыми документами.

    Сычеву вручили паспорт гражданина России в торжественной обстановке. По словам Волк, он решил поступить на службу в МВД России и уже прошел собеседование по приему на работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американец Дерек Хаффман поблагодарил Владимира Путина за получение российского гражданства.

    Американец Дэниэл Мартиндейл ранее получил российский паспорт за поддержку Вооруженных сил России в тылу ВСУ.

    Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян испытывают гордость за свое гражданство.

    18 ноября 2025, 21:20 • Новости дня
    Названы лауреаты Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошло награждение участников XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

    Торжественная церемония объявления победителей прошла 18 ноября в Государственном историческом музее на Красной площади, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Гран-при конкурса присвоено фотохудожнику из Москвы Екатерине Якель за серию «Русский характер: бег с препятствиями», посвященную ветеранам боевых действий, которые благодаря спорту обрели новый смысл после полученных травм.

    «Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но и в обычной повседневной жизни... Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше», – отметила Якель на церемонии награждения.

    В номинации «Главные новости» лучшей в категории одиночная работа признана фотография индонезийского автора Резы Сайфуллы «Перевернутая лодка рохинджа». В этой же номинации, но среди серий, первое место занял Абдельрахман Алкалут за фотопроект о страданиях жителей Газы.

    Первое место в спортивной номинации за одиночную фотографию «Последний забег: падение чемпиона» присуждено С.М. Аль Музтаба Росулу из Бангладеш, а в популярной среди участников категории «Моя планета» отмечены работы Мэндань Чжу и Мустафы Абдулхади.

    Среди победителей в портретной номинации работы фотожурналистов из Мьянмы и России, а лучшие атмосферные кадры в разделе «Вид сверху» признаны у Ансельмо Кунья душ Сантуша из Бразилии.

    Организаторы сообщили, что церемония в Москве даст старт международному выставочному турне, которое пройдет в Эфиопии, Сербии и Аргентине, а список стран-участниц этого тура будет расширяться.

    19 ноября 2025, 17:28 • Новости дня
    Минцифры объяснило, как работает период «охлаждения» для сим-карт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры подготовило ответы на распространенные вопросы о периоде «охлаждения» для сим-карт, который начал действовать в России с 10 ноября.

    Этот механизм временно блокирует мобильный интернет и смс на сим-карте на сутки, однако позволяет совершать и принимать голосовые вызовы, сообщается на сайте Минцифры.

    Новый подход направлен на повышение безопасности: он призван препятствовать использованию российских сим-карт для управления беспилотниками во время атак. Период «охлаждения» наступает в двух случаях – если сим-карта неактивна 72 часа или после возвращения из международного роуминга.

    Для восстановления доступа нужно подтвердить, что сим-картой пользуется человек. После появления сим-карты в домашней сети оператор отправляет смс с инструкцией по снятию блокировки и ссылкой на страницу авторизации через простую капчу. Также можно снять ограничения, позвонив в колл-центр оператора для идентификации по телефону.

    Авторизация через Госуслуги или ввод персональных данных не потребуется – достаточно пройти капчу, например, собрать пазл или выбрать нужную картинку. Если мобильного интернета нет, доступ к странице разблокировки обеспечивается оператором, либо можно воспользоваться идентификацией по телефону.

    Если сим-карта не активировалась в России дольше 72 часов, ограничения вводятся по факту неактивности, в том числе даже после возвращения с территории Беларуси, Абхазии или других соседних стран. На данный момент использование «белого списка» сервисов во время «охлаждения» не предусмотрено.

    Напомним, возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты.

    19 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Новак заявил о росте добычи нефти в России несмотря на санкции

    Новак: Последние санкции США не повлияли на нефтедобычу в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые санкции США и западных стран не оказали влияния на российскую нефтедобычу, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, ежедневная статистика не демонстрирует снижения объемов добычи нефти в сравнении с предыдущими периодами, передает ТАСС.

    «По ежедневной статистике, которую мы видим, мы не видим снижения добычи [нефти]. Идет общий объем добычи больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время», – сказал Новак.

    Напомним, Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

    Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.

    19 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова раскритиковала молдавского депутата за слова о Пушкине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание молдавского депутата Михая Друцэ о визите Александра Пушкина в Молдавию, сравнив его с Полиграфом Шариковым из «Собачьего сердца».

    Поводом стала дискуссия в молдавском парламенте, где обсуждался законопроект о закрытии «Русского дома», передает РИА «Новости».

    Друцэ заявил, что представители ЛГБТ в Молдавии якобы появились с Российской империей и лично с приездом Пушкина.

    По словам Захаровой, подобные заявления вызывают сначала усмешку, но затем шокируют глубиной падения, на которой находится нынешняя элита Молдавии. Она выразила сожаление по поводу уровня обсуждения, отметив, что ученые по всему миру до сих пор изучают феномен и вклад Пушкина.

    «И вот выходит Шариков на трибуну молдавского парламента. И говорит, что он не согласен, а на уточняющий вопрос «С чем?» – «Да со всем»...», – добавила Захарова. По ее словам, шариковщина – это не про внешность, а про внутренний дух и тягу подобных людей к хамству и агрессивной безграмотности.

    Напомним, депутат молдавского парламента Михай Друцэ привел необычную версию появления ЛГБТ-сообщества в Бессарабии, связав это с приездом российского поэта Александра Пушкина.

    19 ноября 2025, 14:04 • Новости дня
    Путин и ас-Сиси дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония установки корпуса первого энергоблока на строящейся египетской АЭС «Эль-Дабаа» состоялась при участии президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

    Руководители стран подключились к мероприятию по видеосвязи и дали символический старт ключевому этапу сборки станции, передает ТАСС.

    Корпус реактора является важнейшим элементом энергоблока, обеспечивающим герметичность установки, удерживая высокое давление и температуру. Внутри корпуса размещается активная зона, где происходит управляемый ядерный процесс для генерации электроэнергии. Этот элемент отвечает за высокий уровень безопасности и надежности всей системы.

    Во время мероприятия Путин отметил, что Москва ценит пристальное внимание ас-Сиси не только к «флагманскому проекту в сфере мирного атома, но и в целом к расширению разноплановых контактов с Россией». Президент России отдельно подчеркнул, что такой настрой поддерживается и способствует укреплению партнерства двух государств.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в установке корпуса реактора АЭС «Эль-Дабаа».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о скором запуске АЭС Росатома в Египте.

    19 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Президент Египта поблагодарил Россию за строительство АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси назвал президента России Владимира Путина своим дорогим другом и отдельно поблагодарил Россию за создание атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте.

    В ходе трансляции, организованной каналом «Аль-Кахира аль-Ихбария», ас-Сиси отметил, что глубоко признателен Путину за его участие в мероприятиях по установке корпуса первого энергоблока АЭС, передает ТАСС.

    «Прежде всего хочу выразить глубокую признательность моему дорогому другу президенту РФ Владимиру Путину за его участие в текущем мероприятии», – заявил египетский лидер.

    Ас-Сиси подчеркнул, что благодаря поддержке Москвы проект «Эль-Дабаа» остается приоритетным для Каира и демонстрирует решимость страны развивать отрасль ядерной энергетики.

    В среду Путин и ас-Сиси дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».

