19 экологических инициатив получили гранты по итогам второго цикла акселератора

Tекст: Валерия Городецкая

Участники представили жюри результаты четырехмесячной работы над своими проектами, охватывающими широкий спектр направлений – от озеленения городов и восстановления природных экосистем до экотуризма, экологичного производства продуктов питания и переработки отходов, передает «Атом Медиа». За время акселерации команды прошли образовательный блок, отработали модели проектов вместе с наставниками и смогли проверить спрос на свои решения. Многие инициативы уже перешли от идеи к практическим результатам.

Одним из таких примеров стал проект «ЭкорибФерма: устойчивое выращивание грибов» из Снежинска Челябинской области. Его авторы наладили производство вешенок на органических субстратах по принципу замкнутого цикла. Это позволяет минимизировать отходы и снизить энергопотребление. «Для нас очень важно показать, что бережное отношение к природе и инновационные технологии могут идти рука об руку. Наш проект – это не просто выращивание грибов, это вклад в экологическое будущее нашей области и всей страны. Мы рады быть частью этой большой экологической истории», – рассказал руководитель команды Александр Белов,.

В числе победителей — и социально ориентированные инициативы. Проект «Экомарафон “Добрые вещи”» из Заречного Пензенской области помогает людям с низким доходом, обеспечивая их одеждой, которую приносят горожане. «Благодаря акселератору мы смогли выстроить устойчивую модель проекта: нашли помещение, наладили партнерства, оптимизировали логистику и вышли на самоокупаемость. Ежегодно планируем принимать до 30 тонн одежды и направлять ее тем, кто действительно нуждается. Акселератор стал для нас не просто поддержкой, а переломным моментом: мы поверили, что добро может быть системным, а помощь – эффективной», – говорит лидера проекта Надежда Волкова.

Генеральный директор АНО «Энергия развития» Ольга Шкабардня отметила высокий интерес к экологическим инициативам: «Второй сезон экологического акселератора «Росатома» подтвердил высокий интерес к экологическим инициативам: на конкурс поступило свыше 230 заявок. Наша ключевая задача — выявить перспективные и коммерчески эффективные экобизнесы, разработать подходы к тиражированию и созданию устойчивых франшиз. Экологическое предпринимательство — это важный инструмент для развития экологической культуры и развития экономики города».

Экологический акселератор проводится Отраслевым центром развития инноваций «Росатома» совместно с АНО «Энергия развития» и ориентирован на поддержку проектов в городах присутствия предприятий госкорпорации. Программа включала два трека: «Новый бизнес» для запуска экопроектов с нуля и «Бизнес-рост» – для масштабирования и экологизации действующих компаний. В текущем цикле были заявлены 238 инициатив из разных регионов, из которых 73 дошли до полуфинала. Участвовать могли команды, реализующие идеи в 18 пилотных городах 14 субъектов России, включая Снежинск, Озёрск, Трехгорный, Заречный, Северск, Десногорск и др.

Первый сезон акселератора состоялся в 2024 году: тогда было подано более 100 заявок, а 16 прошедших отбор проектов получили гранты по 500 тыс. рублей.

Экологическая повестка остается ключевой для госкорпорации «Росатом», которая развивает низкоуглеродную генерацию, модернизирует оборудование и ежегодно инвестирует значительные средства в защиту окружающей среды. Акселератор стал одним из инструментов по развитию «зелёной» экономики в регионах страны и стимулированию экологического предпринимательства.