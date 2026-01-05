Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.0 комментариев
Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
Канадский политик Христя Фриланд получила пост советника по вопросам экономического развития при президенте Украины, сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития. В Telegram-канале он написал, что Фриланд обладает высокой квалификацией в сфере экономики и значительным опытом привлечения инвестиций и проведения экономических реформ.
Он также подчеркнул важность повышения внутренней устойчивости страны для восстановления Украины и укрепления обороны в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.
Зеленский выразил благодарность всем, кто готов помогать Украине и поддерживать сотрудничество с международными партнерами.
Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.
Напомним, угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд сложила полномочия министра внутренней торговли.
Фриланд ранее отказалась прямо отвечать на вопрос о числе людей в стране, воевавших во Второй мировой войне на стороне нацистов.