Губернатор Балицкий: ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по жилому дому и автомобилю в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате обстрела были повреждены кровля, фасад, остекление жилого дома и автомобиль, пострадавших среди жителей нет, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Также, по словам губернатора, были зафиксированы попытки атаковать объекты критической инфраструктуры, в частности, линии электропередачи в том же округе. Все экстренные службы продолжают работу в штатном режиме, добавил он.
В конце декабря ВСУ атаковали село Водяное Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе.
В сентябре украинский дрон ударил по машине МЧС в Запорожской области.