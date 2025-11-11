Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Лавров раскрыл содержание направленного Россией в США документа
Лавров сообщил, что non-paper для США повторял тезисы встречи в Анкоридже
В неофициальном документе, который Россия передала США, содержались лишь темы, обсуждавшиеся на встрече в Анкоридже, и никаких новых предложений внесено не было, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Документ, направленный Россией Соединённым Штатам в формате non-paper, не содержал новых позиций и отражал только то, что уже обсуждалось ранее в Анкоридже, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что американская сторона ранее не выражала отрицательного отношения к этим вопросам.
Лавров уточнил, что передача документа в Госдепартамент и Совет национальной безопасности США состоялась до телефонного разговора президентов. Он отметил: «В ходе разговора по телефону президент (США Дональд Трамп) ни словом не обмолвился о том, что вы нам подкинули какую-то бумагу провокационную, подрывную, она уничтожает все надежды на урегулирование. Абсолютно нет. Они разговаривали нормально».
Глава МИД добавил, что официальный Вашингтон не усмотрел в этом шаге России стремления усложнить диалог или сорвать попытки урегулирования, а сама встреча глав государств прошла в штатном рабочем формате.
Ранее Лавров сообщил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.
Также Лавров заявил, что президент России Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине и готовность к дальнейшим шагам.