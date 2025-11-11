Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.0 комментариев
Тимур Иванов попросил суд перейти к реализации имущества по процедуре банкротства
Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов признал долг в рамках рассмотрения банкротства по иску ПСБ и попросил Арбитражный суд Москвы открыть процедуру реализации имущества, сообщил его адвокат Денис Балуев.
По его словам, долг его доверителя по кредиту бесспорен, так как на эти кредиты был приобретен дом в Раздорах, который «как будто не замечая кредита в банке ПСБ как источника для покупки дома, просит обратить в государственную собственность Генеральная прокуратура», передает ТАСС.
«Тимур Иванов направил в суд из СИЗО ходатайство о переходе сразу к процедуре реализации имущества, потому что восстановление его платежеспособности видится невозможным», – рассказал Балуев.
Он добаивил, что ходатайство Иванова в инстанцию пока не поступило, из-за чего Арбитражный суд перенес следующее заседание на 25 ноября.
Ранее МВД решило проверить причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к хищениям при строительстве.