МВД решило проверить причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к хищениям при строительстве

Tекст: Алексей Дегтярев

Показания на Иванова дала бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова и другие обвиняемые, сказал собеседник ТАСС.

В числе других давших показания также есть экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный.

Они заявили о причастности Иванова к хищениям у Минобороны при строительстве по государственным контрактам.

Самого Иванова уже допросили по делу о хищении на госконтрактах.

Ранее против Иванова завели новое дело, у него дома обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы СС и люфтваффе.

Во время обысков в загородном доме Иванова среди элитных часов нашли экземпляр с персональной гравировкой «Такой Тимур Иванов один».