Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
МВД решило проверить причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к хищениям при строительстве
Следователи изучают возможную причастность экс-замминистра обороны Тимура Иванова к хищениям у Минобороны при строительстве по госконтрактам, сообщил источник в правоохранительных органах.
Показания на Иванова дала бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова и другие обвиняемые, сказал собеседник ТАСС.
В числе других давших показания также есть экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный.
Они заявили о причастности Иванова к хищениям у Минобороны при строительстве по государственным контрактам.
Самого Иванова уже допросили по делу о хищении на госконтрактах.
Ранее против Иванова завели новое дело, у него дома обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы СС и люфтваффе.
Во время обысков в загородном доме Иванова среди элитных часов нашли экземпляр с персональной гравировкой «Такой Тимур Иванов один».