Paramount решила закрыть часть MTV в Европе до конца 2025 года

Broadband TV News: Paramount закроет часть каналов MTV в Европе

Tекст: Мария Иванова

Американская медиакомпания Paramount планирует к концу 2025 года закрыть несколько телеканалов MTV в Европе, сообщает Газета.Ру со ссылкой на Broadband TV News.

В частности, в Британии прекратят работу MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Их закрытие назначено на 31 декабря 2025 года, при этом канал MTV (MTV HD) по-прежнему останется доступным.

В опубликованном материале отмечается: «Это решение отражает долгосрочное сокращение аудитории линейных музыкальных каналов, поскольку зрители все чаще обращаются к таким платформам, как YouTube и TikTok, для просмотра музыкальных клипов». Это объясняет стратегию компании по изменениям в работе традиционных музыкальных телеканалов на фоне роста цифровых сервисов.

Отраслевые обозреватели считают, что шаг Paramount – часть более широкой перестройки международного портфеля телеканалов. В частности, в странах Центральной и Восточной Европы также закроются MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network, а в Бенилюксе – MTV 80-х, MTV 00-х и другие тематические каналы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США одобрили слияние компаний Skydance и Paramount.

Позднее Paramount и Skydance заявили о планах купить Warner Bros Discovery.

Между тем Дональд Трамп пригрозил лишить лицензий телеканалы NBC и ABC.