Трамп пригрозил лишить лицензий каналы NBC и ABC

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на телеканалы NBC и ABC, назвав их «двумя худшими и наиболее предвзятыми сетями в истории», передает Bloomberg.

Трамп написал в Truth Social, что 97% новостей о нем в этих СМИ имеют негативный характер, несмотря на высокую популярность и успешные восемь месяцев его президентства.

Трамп заявил: «Если это так, то они фактически являются частью Демократической партии и должны, по мнению многих, лишиться лицензий Федеральной комиссии по связи (FCC). Я был бы полностью за это, потому что они настолько предвзяты и лживы, что представляют реальную угрозу нашей демократии».

FCC выдает лицензии владельцам телеканалов, которые подлежат регулярному продлению. В последнее время глава FCC Брэндан Карр начал расследования в отношении программ Comcast по вопросам разнообразия и связей NBC с региональными филиалами.

Трамп ранее уже выступал с подобной критикой: в 2017 году он предложил рассмотреть возможность отзыва лицензий у NBC после публикации материала о его якобы инициативе по увеличению ядерного арсенала США, что он отрицал.

Согласно свежему опросу The Economist/YouGov, деятельность Трампа одобряют 40% американцев, а 56% респондентов относятся к его президентству негативно.

Ранее CBS принял решение закрыть «Позднее шоу» с ведущим Стивеном Кольбером, который критиковал Дональда Трампа.

Paramount Global ранее согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа о вмешательстве в выборы 2024 года.

Дональд Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.