Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
В США одобрили слияние Skydance и Paramount
В США одобрили покупку Paramount компанией Skydance за 8 млрд долларов
Федеральная комиссия связи США поддержала крупнейшее слияние на медиарынке, дав разрешение на приобретение Paramount Global компанией Skydance.
Федеральная комиссия связи США (FCC) одобрила покупку компанией Skydance медиаконгломерата Paramount Global за 8 млрд долларов, передает ТАСС. Это решение ставит точку в одной из самых обсуждаемых сделок последних лет в американской медиаиндустрии.
Глава ведомства Брендан Карр заявил: «Американцы больше не доверяют традиционным общенациональным СМИ в вопросе полного, точного и справедливого освещения событий. Настало время перемен. Поэтому я приветствую приверженность Skydance внести существенные изменения в работу некогда легендарной вещательной корпорации CBS».
По условиям сделки Skydance обязуется обеспечить «справедливое, непредвзятое и основанное на фактах» освещение событий, а также учесть весь спектр политических позиций. Кроме того, компания отказалась вводить программы DEI и пообещала инвестировать 1,5 млрд долларов в Paramount, в том числе для поддержки местного вещания. Это особенно важно на фоне сокращения финансирования общественных вещателей, таких как NPR и PBS.
Заключению сделки предшествовало досудебное соглашение с Дональдом Трампом, который ранее обвинял телеканал CBS в предвзятости. После этого CBS закрыл популярное «Позднее шоу со Стивеном Кольбером», что вызвало резкую критику со стороны демократов. Они считают, что Paramount пошел на уступки Трампу ради одобрения сделки.
Решение FCC было принято двумя голосами против одного. Против сделки выступила Анна Гомез, представляющая Демократическую партию. Ведомство приводит ее мнение: она назвала решение Paramount «трусливой капитуляцией» и выразила мнение, что комиссия превысила полномочия, вмешиваясь в соглашение с Трампом, что может угрожать свободе прессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Paramount согласилась выплатить Дональду Трампу 16 млн долларов по делу об отредактированном интервью Камалы Харрис на канале CBS.
Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер подверг критике компанию CBS – Paramount за решение заключить мировое соглашение с Трампом.