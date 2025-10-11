Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Захарова сравнила желающих запретить Пушкина на Украине с Шариковым
Захарова сравнила запрет Пушкина на Украине с идеями Шарикова из «Собачьего сердца»
Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике попытки запретить Александра Пушкина и демонтировать связанные с ним объекты на Украине.
Захарова заявила, что желающие запретить Пушкина на Украине своим невежеством напоминают Шарикова из повести «Собачье сердце», передает ТАСС. Она отметила, что Михаил Булгаков в описывал именно таких персонажей.
Дипломат отреагировала на сообщения о признании русского поэта пропагандистом «российского империализма» и решении украинских властей демонтировать памятники, таблички и переименовывать улицы, связанные с именем Пушкина.
Согласно материалам украинского Института национальной памяти, объекты, связанные с Пушкиным, подлежат «декоммунизации» по закону. В последнее время в стране участились случаи вандализма в отношении памятников поэту, а также активное переименование улиц. В сентябре в Одесской области были переименованы последние две улицы, носившие имя Пушкина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы.
Институт национальной памяти Украины предложил также удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.