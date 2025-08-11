Вандалы закрасили памятный знак «Тень Пушкина» в Одессе

Tекст: Вера Басилая

Памятный знак «Тень Пушкина», расположенный на пересечении Дерибасовской и Ришельевской улиц, вновь подвергся нападению, передает ТАСС.

По информации украинского издания «Думская», вандалы облили памятный знак серой краской. Фотографии закрашенного памятника были опубликованы в сети. На тротуарной плитке рядом с «Тенью Пушкина» также появилась информационная табличка. На ней указано, что коммунальные службы проводят работы по «реорганизации пространства», а завершение этих работ намечено на 12 августа. При этом не сообщается, что подразумевается под реорганизацией и будет ли знак полностью уничтожен.

В октябре 2024 года на этот памятный знак уже совершали нападение, тогда его облили красной краской.

Памятный знак был установлен в 2013 году к фестивалю «Пушкинская осень» и выполнен в виде трехметрового силуэта. В декабре 2023 года топонимическая комиссия Одесского горсовета рекомендовала демонтировать этот знак.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину. В Одессе установили плакат с надписью «Груз 200» на памятник Пушкину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о лидерстве Киева в борьбе с памятниками.