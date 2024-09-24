Депутат отметил изменения в поведении российских предпринимателей

Депутат Наумов: Граждане и бизнес стали проявлять больше доверия к финансовым институтам России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сбербанк» – отличный пример цифровой трансформации банковского сектора. Своевременное инвестирование в собственное развитие сделало компанию бесспорным лидером рынка. И это по достоинству оценили десятки миллионов клиентов. Организация справилась с рисками ухода людей в серую зону микрофинансирования, а также втягивания граждан в глобальные финансовые платформы», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

«Мы видим, что в последнее время бизнес стал активнее инвестировать в отечественные проекты, понимая, что здесь надежно и безопасно. Это важный показатель изменения мироощущения сообщества предпринимателей. Они понимают перспективы России, и стремятся вкладываться в ее развитие. Граждане и бизнес стали проявлять больше доверия к финансовым институтам страны», – отметил парламентарий.

Он напомнил, что крупные отечественные компании с государственным участием вовлечены в работу по достижению национальных целей развития. При этом они становятся лидерами высокотехнологичных отраслей и вкладываются в важные социальные проекты.

«Фирмы-гиганты должны стремиться не только соответствовать ожиданиям государства, но и стать комфортными платформами для сотен тысяч предпринимательских инициатив. В идеале мы должны идти к тому, чтобы прибыль участников совместной реализации национальных проектов, оказалась больше пожертвований социально ответственных госкорпораций», – заключил Наумов.

Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. «Экономика растет темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики: прогнозы были в районе 1-2%, а мы видим, что наш прогноз сегодня на конец года – 3,8% рост ВВП. За первые полгода зарплаты растут темпом более 8%, около 6% – рост доходов населения. Соответственно, мы видим повышенный спрос на наши услуги, услуги кредитования», – сказал Греф.

По его словам, «Сбербанк» за полгода заработал 769 млрд рублей, рентабельность капитала составляет 22,9%. При этом увеличивается и количество клиентов – юридических и физических лиц, а объем кредитного портфеля достиг 11 трлн рублей. В этом году вся организация выплатит государству налогов и дивидендов на рекордные 1,2 трлн, сообщил топ-менеджер.

Кроме того, несмотря на высокую ставку Центробанка, общая сумма инвестиций продолжает расти, отметил Греф. «Мы выдали за первое полугодие уже около трлн рублей инвестиционных кредитов, и у нас объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году», – сказал он.

«Видимо, приходит осознание того – я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, – что лучше все заносить в дом», – объяснил происходящее Путин.