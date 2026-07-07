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    7 июля 2026, 09:50 • Справки

    Военная кафедра (ВУЦ) в вузе в 2026 году: что дает и как поступить

    Военная кафедра (ВУЦ) в вузе в 2026 году: что дает и как поступить
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Военная подготовка в гражданском вузе позволяет получить военно-учетную специальность одновременно с основным высшим образованием. Какие возможности открывает военный учебный центр, по каким программам ведется подготовка и каков порядок поступления?

    Что такое военная кафедра и военный учебный центр

    «Военная кафедра» - устаревшее, но широко распространенное название. С 2019 года военные кафедры, факультеты военного обучения, военные отделения и учебные военные центры объединены в единый формат - военные учебные центры (ВУЦ).

    ВУЦ - это подразделение гражданского государственного вуза, в котором студент проходит военную подготовку параллельно с основной образовательной программой. Центры подчиняются Министерству науки и высшего образования, но готовят кадры в интересах Министерства обороны. Обучение ведется только по очной форме.

    Военный учебный центр не следует путать с военным вузом. В ВУЦ занятия проходят один-два дня в неделю без отрыва от гражданской специальности, тогда как в военном вузе курсанты живут в казармах, а занятия идут ежедневно на протяжении четырех-пяти лет. Профиль подготовки в ВУЦ обычно связан со специализацией вуза: например, в МГИМО готовят военных переводчиков, в МАИ - специалистов по авиационной технике, в МГЛУ - по лингвистическому обеспечению военной деятельности.

    По состоянию на 2026 год военные учебные центры действуют в 137 вузах. В 2019 году центры создавались на базе 93 учебных заведений, а перечень расширялся в 2020, 2021, 2022 и 2024 годах. Полный список и интерактивная карта размещены на официальном ресурсе Министерства обороны.

    Согласно данным Минобрнауки, в 2025 году в стране насчитывалось 736 вузов и 521 филиал. Это означает, что возможность военной подготовки доступна меньшинству студентов. В отдельных случаях учащиеся одного вуза проходят подготовку в ВУЦ при другом учебном заведении, однако массового распространения такая практика не получила.

    Что дает обучение в военном учебном центре

    Обучение в ВУЦ предоставляет следующие возможности:

    • военно-учетную специальность (ВУС), получаемую одновременно с гражданской; по сути это вторая специальность, отраженная в военном билете;

    • воинское звание после выпуска в зависимости от программы;

    • зачисление в запас и оформление военного билета;

    • освобождение от призыва на срочную службу для выпускников программ запаса;

    • для программ офицеров кадра - заключение контракта о прохождении военной службы после выпуска.

    Воинское звание присваивается по итогам пройденной программы: солдаты запаса получают звание рядового, матросы запаса - матроса, сержанты и старшины - соответствующие звания, офицеры запаса и выпускники программ офицеров кадра - звание лейтенанта.

    Необходимо учитывать, что зачисление в запас не освобождает от воинской обязанности. Граждан, пребывающих в запасе, могут привлекать к военным сборам и призывать при мобилизации.

    Какие есть программы подготовки

    Подготовка в ВУЦ ведется по двум типам программ. Условия поступления, сроки обучения и обязательства выпускников по ним различаются:

    • подготовка офицеров кадра - целевое обучение по договору с Министерством обороны, ориентированное на дальнейшую военную службу;

    • подготовка офицеров, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса - для тех, кто планирует работать в гражданских отраслях.

    Обучение по обеим программам для студента бесплатное и финансируется из федерального бюджета.

    Подготовка офицеров кадра: условия и обязательства

    На программы офицеров кадра принимают граждан в возрасте до 24 лет. Поступление обычно происходит одновременно с зачислением в вуз, при этом абитуриент участвует не в общем конкурсе, а в конкурсе на целевые места. Заключить договор может и действующий студент, если на программе есть свободные места. В Москве и Московской области такие программы действуют только в восьми вузах.

    Предварительный отбор кандидатов военкоматы проводят с апреля по июль. Абитуриент проходит медицинскую комиссию и профессиональный психологический отбор, а при обучении в школе сдает ЕГЭ. На этапе распределения выбрать конкретную военно-учетную специальность удается не всегда: кандидата могут направить на любое из доступных направлений.

    После зачисления подписываются два договора - о целевом обучении и об обучении в ВУЦ. В течение всего срока студент осваивает две специальности, регулярно выезжает на сборы, а на последнем курсе проходит месячную стажировку в воинской части и сдает квалификационный экзамен. После получения диплома выпускнику присваивают звание лейтенанта и оформляют контракт о военной службе сроком на три или пять лет в зависимости от специальности.

    Студенты программ офицеров кадра могут получать дополнительную стипендию, размер которой зависит от курса и успеваемости. При отчислении из вуза или отказе от заключения контракта необходимо вернуть в бюджет средства, затраченные на обучение, включая меры поддержки, например стипендию.

    Подготовка запаса: условия и сроки обучения

    На программы подготовки запаса поступают уже во время учебы в вузе. Возраст кандидата не должен превышать 30 лет. Подать заявление могут студенты первого и второго курсов, а при обучении на специалитете отдельные вузы принимают заявления и на третьем курсе.

    Длительность обучения зависит от выбранного направления:

    • офицеры запаса - 2,5–3 года, прием после первого курса;

    • сержанты и старшины запаса - 2 года;

    • солдаты и матросы запаса - 1,5 года, прием возможен в том числе со второго курса.

    Перечень военно-учетных специальностей в каждом центре ограничен и, как правило, определяется профилем университета. По завершении подготовки выпускник зачисляется в запас и получает военный билет.

    Сколько длится обучение и как оно построено

    Набор дисциплин для программ запаса и кадра во многом совпадает, основное различие - в объеме часов. На программы запаса отводится порядка 450 учебных часов в год при занятиях один-два раза в неделю, на подготовку офицеров кадра - около 1800 академических часов.

    Учебный день в ВУЦ составляет примерно девять академических часов: около шести отводится на аудиторные занятия и около трех - на самостоятельную работу, включая час на физическую подготовку или военно-политическую работу. Программа включает теоретическую часть, самоподготовку и практические сборы.

    Кто может поступить: требования к кандидатам

    К кандидатам предъявляются следующие требования:

    • гражданство Российской Федерации без второго гражданства, вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом;

    • обучение по очной форме: заочникам и студентам очно-заочной формы доступ в ВУЦ закрыт;

    • отсутствие высшего образования; на программы офицеров кадра поступают одновременно с зачислением в вуз;

    • годность к военной службе по состоянию здоровья: как правило, отказывают при категории годности ниже «Б-4», а в отдельных вузах - ниже «Б-2»;

    • соответствие требованиям профессионального психологического отбора;

    • отсутствие академических задолженностей: несданные зачеты и экзамены, долги на первом курсе являются основанием для отказа;

    • отсутствие проблем с законом: неоплаченные штрафы, нахождение под следствием, уголовное дело или судимость закрывают доступ к обучению;

    • соблюдение возрастного ограничения: до 24 лет для офицеров кадра и до 30 лет для программ запаса.

    Девушки допускаются к ограниченному числу военно-учетных специальностей, преимущественно медицинского и инженерного профиля. Перечень доступных для них специальностей определяется отдельным документом.

    Кто имеет преимущественное право при поступлении

    При прочих равных условиях преимущество при допуске к обучению имеют:

    • дети-сироты;

    • дети, оставшиеся без попечения родителей;

    • дети участников и ветеранов боевых действий;

    • члены семей военнослужащих.

    Преимущественное право учитывается только после прохождения конкурсного отбора и при наличии подтверждающих документов.

    Для поступающего на программу запаса

    1. Подать заявление на имя ректора вуза об участии в отборе и собрать пакет документов.

    2. Получить в военном учебном центре направление на предварительный отбор.

    3. Пройти военно-врачебную комиссию и профессиональный психологический отбор в военкомате по месту воинского учета.

    4. Сдать в вузе нормативы по физической подготовке: как правило, это бег на 1 км, спринт на 100 м, подтягивания и отжимания.

    5. Пройти конкурсный отбор, при котором учитываются успеваемость и академические достижения.

    По итогам отбора ректор утверждает список кандидатов и издает приказ о допуске к обучению по программам военной подготовки, после чего студент заключает договор об обучении. Решение комиссии при ВУЦ обжалованию не подлежит.

    Для поступающего на программу офицеров кадра

    До 1 мая подать заявление в военкомат по месту воинского учета.

    1. Приложить к заявлению необходимый комплект документов и написать автобиографию; указанные сведения проверяются.

    2. Пройти предварительный отбор: медицинскую комиссию и профессиональный психологический отбор (проводятся с апреля по июль).

    3. Сдать ЕГЭ при обучении в школе и подтвердить уровень физической подготовки на проверке при ВУЦ.

    4. В ходе приемной кампании подать заявление на выбранное направление и участвовать в конкурсе на целевые места.

    5. После зачисления заключить договор о целевом обучении и договор об обучении в ВУЦ.

    Какие документы понадобятся

    Для участия в отборе на программу офицеров кадра в военкомат подают:

    • копию паспорта и копию свидетельства о рождении;

    • аттестат или справку об обучении (для еще не окончивших школу);

    • фотографии;

    • характеристику с места учебы или работы;

    • автобиографию;

    • медицинские документы об отсутствии ВИЧ и иных тяжелых заболеваний, а также справки от психиатра и нарколога по месту регистрации.

    Для программ запаса перечень определяет вуз. Обычно требуются:

    • заявление и заполненная анкета по образцу вуза, рукописная автобиография;

    • копия паспорта, копия загранпаспорта при наличии;

    • копии ИНН и СНИЛС;

    • копия студенческого билета и зачетной книжки;

    • копия приписного свидетельства с отметкой об отсрочке либо военный билет;

    • справка из МВД об отсутствии судимости;

    • характеристика из вуза со средним баллом и отметкой об отсутствии задолженностей;

    • фотографии и документы о преимущественном праве при наличии.

    Военные сборы, стажировка и итоговая аттестация

    После освоения теоретического курса учащиеся проходят практику. Военные сборы проводятся, как правило, летом в воинской части, которая может находиться в другом регионе. Для программ запаса сборы длятся 30 дней, для офицеров кадра - около двух недель; вместо сборов может назначаться 30-дневная стажировка.

    На сборах студенты принимают присягу, отрабатывают практические навыки и сдают нормативы. По итогам в приписное свидетельство вносится отметка с указанием дат, номера воинской части, должности и военно-учетной специальности, заверенная подписью и печатью военного комиссара. Завершается подготовка итоговой аттестацией, которая включает теоретическую и практическую части.

    Как получить военный билет

    Для получения военного билета необходимо окончить вуз и дождаться поступления в военкомат приказа о присвоении воинского звания. Билет выдается в военкомате по месту воинского учета в обмен на приписное свидетельство; при себе нужно иметь диплом о высшем образовании.

    Оформление военного билета и присвоение звания может занимать до шести месяцев. Если студент завершил программу ВУЦ, но не получил диплом вуза, военный билет ему не выдается.

    Военно-учетная специальность, запас и мобилизация

    Выпускник ВУЦ зачисляется в запас с присвоенной военно-учетной специальностью. Наличие военного билета и пребывание в запасе означают, что гражданина могут вызывать на плановые военные сборы продолжительностью не более двух месяцев за один раз.

    Окончание ВУЦ не освобождает от воинской обязанности полностью. Выпускники подлежат мобилизации в общем порядке, причем офицеров и сержантов запаса могут привлекать в числе первых. Отчисление из ВУЦ за неуспеваемость или нарушение дисциплины влечет потерю права на отсрочку, и в этом случае возможен призыв на срочную службу на общих основаниях.

    Сроки подачи документов

    Сроки приема каждый вуз с ВУЦ устанавливает самостоятельно. Документы принимают, как правило, дважды в год: в апреле–июне для начала обучения в сентябре и в октябре–декабре для начала обучения в феврале.

    Для программ офицеров кадра заявление в военкомат подается до 1 мая года поступления, а предварительный отбор проводится с апреля по июль. Рекомендуется заранее уточнять график конкретного центра, поскольку даты медицинского освидетельствования, психологического отбора и проверки физической подготовки определяет сам вуз.

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