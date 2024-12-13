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    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    18 комментариев
    13 декабря 2024, 06:57 • Новости дня

    Туск указал на проблемы Макрона при «рукопожатии с Дональдами»

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне обсуждения в Сети «доминирующего рукопожатия» избранного президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил о собственном «проблемном» рукопожатии с французским лидером.

    Телеканал Fox News сообщал о том, что пользователи соцсетей активно обсуждали «доминирующее рукопожатие» Трампа и Макрона в прошлую субботу во время встречи в Париже, передает РИА «Новости».

    Когда Трамп и Макрон встали для фотосессии, «будущий глава Белого дома неожиданно крепко сжал руку французского лидера, словно провел болевой прием», пишет «Российская газета».

    «Рукопожатия с Дональдами – это обычно целая проблема», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он опубликовал видеозапись собственного рукопожатия с Макроном перед переговорами 12 декабря в Варшаве. На нем Туск, приветствуя французского лидера, сымитировал борьбу на руках и затем по-дружески ударил его в грудь, передает ТАСС.

    Напомним, Трамп посетил Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его восстановления.

    11 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США

    Министр Фриланд заявила о готовности Канады защитить суверенитет от США

    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады в качестве нового штата.

    Канадское правительство решительно настроено защищать свои национальные интересы в ответ на заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада может стать «американским штатом», сообщает CBC. Об этом 10 декабря заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

    «Наше государство абсолютно решительно настроено отстаивать свои интересы», – заявила Фриланд. Она подчеркнула, что Канада является суверенным государством и придерживается принципов, которые подразумевают избегание эскалации, но при этом не отступать. Фриланд отметила, что этот подход всегда работал и является «очень канадским».

    Ранее, 3 декабря, Дональд Трамп сообщил премьер-министру Джастину Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США, если не удастся решить вопросы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Он также пригрозил введением 25-процентных пошлин на канадские товары, если ситуация не изменится к его инаугурации 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил, чтобы Канаду и Мексику сделать новыми штатами США, упомянув ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив разрушительное влияние таких мер на экономику. Дональд Трамп в шутливой манере назвал Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о тарифах.

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    11 декабря 2024, 13:20 • Новости дня
    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель

    Эксперт Юшков: Новые санкции Байдена приведут к коллапсу на мировом рынке нефти

    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые создадут проблемы Москве и Китаю с Индией, но также приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере.

    «Ситуация такая, что президент США Джо Байден вполне может пойти на какие-то довольно авантюрные решения в отношении российской нефти и попытаться применить либо ко всему нашему сырью, либо к его части такие же санкции, как действуют в отношении Ирана и Венесуэлы», – допустил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Китай крупный игрок, он может позволить себе игнорировать эти рестрикции, поэтому покупает иранское топливо. Но это фактически единственный покупатель иранских углеводородов. А против российской нефти таких ограничений нет. И для США это болезненно», – продолжил он.

    «При этом Штаты начали еще весной 2022 года вводить санкции против задействованных в продаже российской нефти логистики, компаний и банков. Также Вашингтон запретил импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля», – детализировал аналитик.

    «Поэтому и европейцы боялись покупать какие-то дополнительные объемы топлива – непонятно, когда можно попасть под вторичные ограничения», – указал спикер. «Плюс общество и политики могли обвинить компании в том, что те якобы спонсируют Россию. Поэтому насколько могли, европейцы сократили закупку российской нефти», – напомнил эксперт.

    «Тогда началась первая волна перестроения. Мы переключились на азиатские рынки, но нужно было подписать контракты, наладить логистику и саму нефть туда довезти. На это ушло время. В результате цена нефти на мировом рынке уходила в район 120 долларов за баррель», – рассказал собеседник.

    «Эффект был довольно неожиданный. Получилось, что против нас вводят санкции страны-импортеры нефти. Мы сократили добычу, но из-за того, что цены повысились, мы все равно зарабатывали примерно столько же, сколько и раньше. Средняя цена марки Urals оказалась в районе 80 долларов за баррель. Это даже больше, чем было рассчитано бюджетом РФ. А для США и ЕС цена взлетела до 120 долларов за баррель на любую нефть. И от этого подорожало топливо – в США был исторический рекорд», – напомнил он.

    «Так как стоимость топлива закладывается в цены других продуктов, в Штатах и Европе раскрутилась инфляция. Они вынуждены были повышать ставку Центрального банка и ФРС – в случае США. И только в 2024 году в Америке произошло первое снижение ставки», – объяснил аналитик.

    «Кстати, команда Байдена пострадала и политически – когда цены на топливо в США взлетели, американцы в этом обвинили как раз Демпартию. У них такая часть политической культуры: если топливо дорожает, то виноват действующий президент. И тогда республиканцы активно этим пользовались. Может быть, часть этого негатива в итоге и привела к тому, что демократы проиграли выборы», – объяснил спикер.

    «Сейчас же Байден уходит. Если он, например, ведет санкции, запрещающие покупать кому-либо вообще российскую нефть, это создаст коллапс для мирового рынка, цены будут по 200 долларов за баррель. Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», – указал Юшков.

    «Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», – детализировал аналитик.

    «Однако и по России будет нанесен временный удар. Нам потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов. Потому что Китай и Индия захотят создать специальные компании, которым не страшно попасть под санкции, и только через них будут импортировать российскую нефть», – объяснил собеседник.

    «А то, что пострадают страны Запада, сами США – опять будет всплеск цены, разгон инфляции – так это же все будет разрешать уже Трамп. Кроме того, Трамп, конечно, сможет отменить эти рестрикции и нормализовать ситуацию на рынке. Но тогда демократы обвинят его в том, что он якобы действует в интересах Кремля», – пояснил он.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    При этом ограничения будут сопряжены с рисками, учитывая, что Индия и Китай являются крупными потребителями российской нефти. Напряженность могут усложнить попытки США ограничить поставки китайских чипов в Россию. Также санкции способны привести к резкому росту цен на нефть. Тем не менее Евросоюз планирует ввести аналогичные меры до конца года.

    Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что администрация Байдена предпримет новые антироссийские шаги. Многие аналитики прогнозируют попытки Байдена оставить тяжелое наследство для следующего руководства США, указал Песков.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    11 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией

    Каллас призвала Трампа к жесткости в отношении России для влияния на Китай

    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева, сообщает Politico.

    «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», – подчеркнула она. Кроме того, Каллас отметила, что поддержка Западом Киева представляет собой сигнал для Китая в свете его территориальных споров с Тайванем, передает Ura.Ru.

    По словам Каллас, Пекин сейчас видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке своих партнеров.

    Ранее Каллас высказалась о возможной необходимости отправки сил ЕС на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    11 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, несмотря на необходимость некоторых дипломатических решений.

    Зеленский заявил, что Киев не может законодательно признать потерю территорий, которые являются частью России, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такое решение вызовет раскол внутри Украины. Зеленский отметил важность дипломатических решений, особенно в условиях недостаточного количества оружия и артиллерии для силового возвращения земель.

    В интервью телеканалу CBS News в марте Зеленский впервые допустил возможность мирных переговоров с Москвой даже без возвращения к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Россия может быть готова к диалогу, если Украина согласится с границами, существовавшими на момент начала военной военной операции в 2022 году. Позже, общаясь с журналистами телеканала Fox News, Зеленский признал, что приобретение обратно Крыма военным путем невозможно. Он отметил, что надеется на возврат полуострова дипломатическим путем.

    Украинский лидер подчеркнул, что юридическое признание освобожденных Россией территорий как российских противоречит украинской конституции и законодательству. В частности, он заявил: «Мы не можем юридически признать их как российские территории... Если у нас меньше оружия и артиллерии, чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    При этом Трамп отметил приоритетность урегулирования конфликта на Украине по сравнению с другими кризисами в мире. Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов, прежде всего от Владимира Зеленского.

    Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от международного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    11 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину

    Rzeczpospolita: Макрон посетит Польшу для переговоров о миротворцах на Украине

    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

    Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить возможность отправки польских миротворцев на Украину, передает Lenta.Ru. Визит Макрона запланирован на четверг, 12 декабря. В ходе переговоров будет обсуждаться план европейской миротворческой миссии, целью которой является поддержание суверенитета Украины.

    В публикации польского издания Rzeczpospolita говорится, что визит направлен на рассмотрение отправки миссии на Украину в контексте возможного международного соглашения. Президент Франции обсуждает этот вопрос в связи с тем, что Европа не хочет оставаться в стороне от переговоров между США и Россией по вопросам, касающимся Украины.

    Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Камилла Гранд подчеркнула, что Франция предлагает развернуть миротворческую миссию, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. По заявлению Гранд, это является необходимым шагом для предотвращения возможных конфликтов на территории Украины. Франция настойчиво продвигает инициативу о размещении миротворцев, чтобы подтолкнуть Европу к более активному участию в обсуждениях и переговорах, касающихся украинской ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский ранее выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта. В качестве временной меры до вступления Украины в НАТО Зеленский рассматривает возможность размещения западных войск. Французский лидер Эммануэль Макрон выступал с инициативой о предоставлении Украине временных гарантий безопасности.

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    11 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства

    Трамп планировал изменить политику США, подписав более 25 указов в первый день

    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается кардинально изменить политику страны, подписав более 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом, включая меры в миграционной и энергетической сферах.

    Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов в первый день своего президентства 20 января, пишет Reuters. Эти меры направлены на кардинальное изменение государственной политики США в таких сферах, как миграция, энергетика и образование. По словам источников, Трамп намерен произвести «фурор» с помощью этих указов.

    Одной из ключевых инициатив станет ужесточение миграционной политики. Планируется расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой и отправка дополнительных военных на южную границу, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. В энергетической сфере акцент будет сделан на увеличение добычи нефти и газа.

    Что касается образовательной сферы, предполагается запрет на финансирование школ, которые преподают критическую расовую теорию, а также отмена антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения в отношении федеральных подрядчиков, включая ограничения на тренинги по разнообразию.

    Работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подчеркнул приоритетность урегулирования конфликта на Украине, отметив его сложность по сравнению с другими мировыми кризисами. Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта.

    Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал карикатуру, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины, подразумевая участие Хантера Байдена в присвоении денег.

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    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    12 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Трамп допустил возможность войны с Ираном

    Трамп не исключил начало полномасштабного конфликта США с Ираном

    Трамп допустил возможность войны с Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

    Избранный президент США Дональд Трамп признал, что вероятность начала войны с Ираном существует, передает ТАСС. В интервью журналу Time он отметил, что ситуация является очень нестабильной и непредсказуемой. «Случиться может все что угодно. Это очень нестабильная ситуация», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России. Свержение президента Сирии Башара Асада стало стратегическим крахом для Ирана. Администрация Джо Байдена намерена остановить миротворческие инициативы Дональда Трампа, используя нефть как инструмент давления на международной арене.

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    10 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Франция начала вывод истребителей из Чада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французские истребители, базировавшиеся в африканской стране Чад десятилетиями, вылетели из Нджамены, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники.

    Французские истребители начали покидать территорию Чада, сообщил источник Agence France-Presse, передает ТАСС. В конце ноября Чад сообщил, что расторгает оборонное сотрудничество с Францией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему французских военных начали выгонять сразу из двух африканских стран, которые когда-то были колониями Франции – Чада и Сенегала.

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    12 декабря 2024, 16:46 • Новости дня
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    @ time.com

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп был признан «Человеком года» журналом Time, обойдя известных политиков и предпринимателей, включая Маска и Цукерберга.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, был назван «Человеком года» по версии журнала Time. Он обошел таких известных личностей, как предприниматель Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и основатель корпорации Meta Марк Цукерберг.

    «Дональд Трамп – «Человек года» по версии Time», – говорится в сообщении журнала.

    В число претендентов на звание также входили президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Также на это звание претендовали популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная.

    Начиная с 1927 года Time публикует обложку с «Человеком года», которым может стать человек, группа лиц или явление, оказавшие наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. В 2023 году звания «Человек года» была удостоена певица Тейлор Свифт.


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    11 декабря 2024, 14:30 • Новости дня
    Каллас: Замороженные активы России ЕС полностью потратит на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Кая Каллас заявила, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины, сообщает ТАСС. Она добавила:  «Но я сомневаюсь, что там что-нибудь еще останется».

    Использование активов России, по оценкам европейских источников, означает, что средства пойдут на финансирование интересов ЕС в различных ресурсных и промышленных секторах Украины после окончания конфликта. Эта позиция предполагает окончательное расходование без остатка.

    Российская сторона уже направила предупреждение ЕС о том, что все заблокированные активы должны быть возвращены. При этом подчеркивается, что экспроприация доходов от реинвестирования является нарушением международных норм и управления финансовой системой, основанной на долларе.

    По данным Еврокомиссии, в настоящее время заблокированы российские активы на сумму более 200 млрд евро. Из них 176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы и необходимость взять на себя обязательства по избежанию потерь.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Маск раскритиковал планы США предоставить Украине кредит, назвав это решение «за гранью безумия».

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    11 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    NYT: Трамп может отменить санкции против Центробанка России

    Трамп может пересмотреть условия кредита Украине и отменить санкции против России

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, передает ТАСС. Это решение связано с возможностью пересмотра условий кредита, выделенного администрацией Джо Байдена Украине.

    Ранее Минфин США объявил о предоставлении Украине кредита в размере двадцати миллиардов долларов, который будет выплачиваться траншами. Планируется, что возвращение средств произойдет за счет доходов от замороженных российских активов.

    Однако инициатива Трампа, по мнению издания, может не найти поддержку среди республиканцев и вряд ли повлияет на европейскую часть займа. Администрация Байдена, предоставляя этот кредит, стремится обеспечить Украине экономическую стабильность, даже учитывая возможное возвращение Трампа к власти.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

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