Посольство России не смогло получить доступ к Касаткину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российское посольство во Франции не смогло получить консульский доступ к задержанному Даниилу Касаткину, передает ТАСС.

В заявлении пресс-службы отмечается, что запрос был направлен, но из-за позиции французских властей доступ к спортсмену по-прежнему невозможен. Дипломаты ожидают от Парижа исполнения международных обязательств по консульскому взаимодействию.

Клуб МБА, за который ранее выступал Касаткин, заявил, что потрясен задержанием бывшего игрока, и характеризовал спортсмена как добропорядочного и преданного своему делу человека. Клуб выразил надежду на скорое разрешение ситуации и готовность оказывать поддержку.

Адвокат Фредерик Бело, представляющий интересы Касаткина, подчеркнул: «Мы докажем полную невиновность господина Касаткина». Он отметил, что спортсмен стал жертвой судебной ошибки, не владеет компьютерными знаниями и использовал подержанный компьютер, где учетная запись, вероятно, была взломана киберпреступниками. По его словам, Касаткин не знал о действиях, совершенных с этого устройства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США. Посольство России во Франции занялось вопросом задержания спортсмена.