«Агенты Сороса» схлестнулись в Европе с друзьями Трампа

Tекст: Станислав Лещенко

Ситуация между двумя странами накалилась после того, как Будапешт в конце прошлого года предоставил политическое убежище находившемуся в розыске в Польше экс-замглавы Минюста Марчину Романовскому (партия «Право и Справедливость»). Польская прокуратура обвиняет Романовского в совершении в 2019–2023 годах «одиннадцати преступлений, включая участие в организованной преступной группе».

По мнению прокуратуры, Романовский «указывал подчиненным сотрудникам, какие организации должны выиграть конкурсы на получение грантов из Фонда правосудия». Обвинения также касаются «присвоения вверенного подозреваемому имущества в виде денег на общую сумму более 107 млн злотых и попытки присвоения денег на сумму более 58 млн злотых».

Окружной суд Варшавы объявил о выдаче ордера на арест политика. Ордер внесен в Шенгенскую информационную систему, что станет основанием для поиска Романовского на территории всех стран – членов ЕС. Главное полицейское управление Польши направило в Интерпол запрос на инициирование международного розыска.

Однако Венгрия все это проигнорировала и выполнять эти ордера не собирается. Сам Марчин Романовский называет выдвинутые в его адрес обвинения клеветой, подтасовкой и утверждает, что начатые против него преследования имеют под собой политическую подоплеку.

Романовский является далеко не единственным высокопоставленным представителем «Партии и Справедливости», подвергнувшимся гонениям после того, как эта партия осенью 2023 года потеряла власть в Польше по итогам парламентских выборов. На этих выборах победу одержала леволиберальная коалиция во главе с «Гражданской коалицией». У ГК мировоззренческие расхождения с консерваторами из «ПиС» – те являются сторонниками традиционных ценностей и ратовали за расширение суверенитета Польши в рамках ЕС. «Гражданская коалиция» же – типичные «соросята»: едва придя к власти, они начали теснить католическую церковь, насаждать «радужную» повестку и полностью подчинили страну Брюсселю.

Чтобы избежать возвращения консерваторов к власти и подорвать доверие народа к ним, победители-леволибералы развернули против бывших госчиновников от «ПиС» широкомасштабные репрессии. Обвинения стереотипны: коррупция, халатное исполнение своих обязанностей.

Одной из жертв этой компании стал даже бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, которого обвинили в растрате 56 млн злотых при организации голосования на президентских выборах в «ковидном» 2020 году. Теперь Моравецкому грозит срок до трех лет.

В расправах над оппонентами «Гражданская коалиция» не чуждается жестких методов. 19 декабря шесть вооруженных сотрудников польской полиции в балаклавах в сопровождении дронов буквально совершили налет на католический доминиканский монастырь в Люблине. Монахам незваные гости заявили, что ищут Романовского. «Монастырские кельи были осквернены, а интерьеры сфотографированы – и все это в тени кружащих дронов, что придало действу почти гротескно-репрессивный характер», – жалуются в монастыре. Налет на обитель имел явный характер запугивания. Ведь он произошел уже через два дня после того, как польская прокуратура проинформировала СМИ о том, что Романовский уехал из страны.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана дать убежище Романовскому – «акт, враждебный Республике Польша и принципам Европейского союза». А польский министр юстиции Адам Боднар заявил, что Венгрия «отошла от соблюдения законов ЕС и подорвала основы гражданского общества».

Сейчас польский министр внутренних дел Томаш Семоняк заявляет, что «удивлен» решению Романовского сбежать в Венгрию. По мнению Семоняка, тот вступил «на путь, когда сегодня это Будапешт, завтра Москва». Семоняк приводит слухи о «потенциальной покупке» польского телеканала TVN венгерскими компаниями. После такой покупки телеканал, как считает Семоняк, ввиду позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «стал бы опорой для россиян».

Одними заявлениями дело не ограничилось – Варшава отозвала своего посла из Будапешта на бессрочные «консультации».

Далее в ход вступила «тяжелая артиллерия» – с критикой Будапешта выступил Дональд Туск. Польского премьера не устраивает, что Венгрия выступает против обкладывания России санкциями. Туск указал на «возможные последствия» – в случае если Орбан продолжит выступать против санкций в отношении РФ. По мнению польского премьера, это докажет, что Орбан «играет на стороне России, а не Европы». В ответ венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал Туска «агентом Сороса». Впрочем, в итоге Венгрия согласилась продлить санкции против России.

Политолог-полонист Станислав Стремидловский полагает, что теперь Варшава задействует против Будапешта брюссельский ресурс. Глава польского МВД Семоняк уже сейчас обвиняет Будапешт не только в том, что тот приютил Романовского. Главное, по словам польского министра, – отказ Венгрии подчиняться «европейским правилам», ордеру на арест, выписанному одной из стран ЕС.

Это, по словам Семоняка, «более важный вопрос, чем судьба пана Романовского». Об этом говорит и Дональд Туск, который предупредил Орбана, что тот может «оказаться в сложной ситуации».

Стремидловский не сомневается, что правительство Туска постарается инициировать расследования Еврокомиссии против венгерских властей и слушания в Европарламенте, будет обращаться в суд ЕС с исками на Венгрию. Однако и Будапешт сдаваться на собирается. Сам Орбан подчеркивает, что незнаком с обстоятельствами предоставления убежища Романовскому, а «единственное», что он знает, это «то, что отношения между Польшей и Венгрией не очень хорошие, особенно после нападения польского министра юстиции Адама Боднара на венгерское правительство».

Более откровенно высказался руководитель аппарата венгерского премьер-министра Гергей Гуляш. Он отметил, что в случае с Романовским «есть конкретные доказательства отсутствия надлежащей правовой процедуры». По словам Гуляша, в разбирательстве по делу Романовского в Польше отсутствует беспристрастность, зато есть политическое давление.

Стремидловский полагает, что Орбан и Туск выступают «аватарами» куда более могущественных сил. «Венгерский лидер – давний друг, соратник и доверенное лицо нового-старого президента США Дональда Трампа. В свою очередь, за спиной польского премьера стоит верхушка евробюрократии во главе с начальницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и заправляющая в Европарламенте Европейская народная партия (ЕНП). И сейчас Виктор Орбан – духовный лидер тех европейских сил, которые собираются произвести революцию в ЕС, поменять состав Еврокомиссии и Европарламента, поменять практически все», – отмечает политолог.

По словам Стремидловского, «предоставление Венгрией политического убежища беглому польскому политику – ответный демарш Будапешта на исходящие от Еврокомиссии обвинения. Брюссель постоянно обвиняет Венгрию в нарушениях прав человека, свободы слова и т. д. В свою очередь, Еврокомиссия постоянно хвалит Туска, вернувшего, дескать, Польшу в лоно евродемократии. В ответ Будапешт замечает, что отступления от демократии и явные неправовые действия позволяет себе именно правительство Дональда Туска. Раз Марчин Романовский сталкивается с преследованиями по политическим мотивам, то он заслуживает убежища».

В целом можно заметить, что структура Евросоюза ощутимо «потрескивает» – и уже просматривается начало процесса его фрагментации. Тот же Дональд Трамп явно предпочитает вести разговор в Европе с национальными правительствами – через голову Еврокомиссии. «Трамп не хочет сталкиваться с многоголовой гидрой в лице евроструктур, предпочитая проталкивать двухсторонние сделки. Это вызывает у Брюсселя большие опасения», – отмечает Стремидловский.

Он не исключает, что компания европейских «бунтарей», ныне состоящая из Венгрии и Словакии, может вскоре пополниться Италией. «Итальянский премьер Джорджа Мелони избиралась как представитель правых антибрюссельских сил, потом она перешла в брюссельский лагерь, а теперь может совершить обратный кульбит. Трамп явно ее выделяет, они подружились, и Мелони готова перейти в оппозицию Еврокомиссии», – отмечает Стремидловский. Эксперт полагает, что Евросоюз постепенно входит в кризис, который в итоге может привести к тому, что встанет вопрос о самом существовании этой организации. А конфликт Венгрии и Польши – первый его предвестник.