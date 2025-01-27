В Венгрии объяснили отказ от вето по санкциям ЕС против России

Сийярто: Венгрия отказалась от вето на санкции ЕС, получив гарантии энергобезопасности

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня мы добились огромных успехов в области энергоснабжения Венгрии. Европейская комиссия была вынуждена предпринять шаги, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии», – сказал Сийярто ходе встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС. Его слова транслировались телеканалом M1.

Сийярто подчеркнул, что эти гарантии стали решающим фактором для отказа Венгрии от вето.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. Сийярто ранее сообщил, что Венгрия получила от Еврокомиссии необходимые гарантии энергобезопасности перед голосованием по продлению санкций против России.