У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.0 комментариев
Министры ЕС согласовали продление санкций против России
Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.
Главы МИД 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России на полгода, передает ТАСС. Срок действия ограничительных мер, действующих из-за конфликта на Украине, должен был истечь 31 января. Теперь санкции продлены до июля.
Источник в делегации одной из европейских стран подтвердил эту информацию, отметив: «Да, министры одобрили продление».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Венгрия угрожала отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа, а Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, выразила готовность поддержать эту инициативу.
Польский премьер-министр Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях блокировки санкций против России.