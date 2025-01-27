Министры ЕС согласовали продление санкций против России

Tекст: Валерия Городецкая

Главы МИД 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России на полгода, передает ТАСС. Срок действия ограничительных мер, действующих из-за конфликта на Украине, должен был истечь 31 января. Теперь санкции продлены до июля.

Источник в делегации одной из европейских стран подтвердил эту информацию, отметив: «Да, министры одобрили продление».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Венгрия угрожала отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа, а Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, выразила готовность поддержать эту инициативу.

Польский премьер-министр Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях блокировки санкций против России.