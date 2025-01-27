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Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности
Сийярто: Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности
Венгрия получила от Еврокомиссии необходимые гарантии энергобезопасности перед голосованием по продлению санкций против России на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Эти гарантии были запрошены перед голосованием по вопросу о продлении санкций против России, передает ТАСС.
Сийярто уточнил, что ЕК выразила приверженность защите газо- и нефтепроводов, которые обеспечивают энергоснабжение стран – членов ЕС. Министр заявил, что Еврокомиссия ясно дала понять: целостность энергетической инфраструктуры является вопросом безопасности всего ЕС.
Он добавил, что ЕК добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в страны ЕС.
Ранее Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии, а также заявил, что Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, подчеркнув его значение для энергетической безопасности Европы.