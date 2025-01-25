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Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, заявив о его значении для энергетической безопасности Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, Венгрия и Турция обратились к ЕС с требованием принять меры для защиты этого важного маршрута поставок топлива, передает ТАСС.
Сийярто отметил согласие турецкой стороны с тем, что нападение на «Турецкий поток» является возмутительным и недопустимым.
Он подчеркнул, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, особенно после недавних ударов по компрессорной станции в Краснодарском крае, используемой для подачи топлива.
Министр также указал на то, что игнорирование этого нападения Европейским союзом и другими международными организациями угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и других стран Центральной Европы.
«ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности и предотвратить действия, способные нарушить стабильность поставок газа», – добавил он.
По словам Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии природным газом, и атаки на него, как физически, так и политически, продолжаются, что может нарушить безопасные поставки в Центральную Европу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.