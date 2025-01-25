Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.14 комментариев
Сийярто потребовал у Каллас гарантий энергобезопасности Венгрии
Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии
Украина и Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии от Европейского Союза и Украины, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что решение о продлении санкций против России будет принято главами министерств иностранных дел стран ЕС в ближайший понедельник.
Министр подчеркнул, что Венгрия не будет принимать финансовую ответственность за чужие конфликты, если это будет угрожать ее энергобезопасности.
Ранее Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» из-за его значимости для энергетической безопасности Европы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьера Венгрии Виктора Орбана о последствиях блокировки санкций против России.
Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть эту политику.
Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отмену санкций против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.