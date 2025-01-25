  • Новость часаСийярто потребовал у Каллас гарантий энергобезопасности Венгрии
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    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 20:51 • Новости дня

    Сийярто потребовал у Каллас гарантий энергобезопасности Венгрии

    Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Украина и Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии от Европейского Союза и Украины, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что решение о продлении санкций против России будет принято главами министерств иностранных дел стран ЕС в ближайший понедельник.

    Министр подчеркнул, что Венгрия не будет принимать финансовую ответственность за чужие конфликты, если это будет угрожать ее энергобезопасности.

    Ранее Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» из-за его значимости для энергетической безопасности Европы.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьера Венгрии Виктора Орбана о последствиях блокировки санкций против России.

    Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть эту политику.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отмену санкций против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 22:03 • Новости дня
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США разъяснили детали санкций против российских танкеров, подчеркнув, что крайним сроком разгрузки нефти является 27 февраля, а финансовые операции необходимо завершить 12 марта, заявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

    По словам Джайна, управление США по контролю за иностранными активами уточнило, что конечный срок разгрузки танкеров – 27 февраля. Джайн также добавил, что завершение всех финансовых операций должно быть осуществлено до 12 марта, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Индия намерена продолжать покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, что соответствует установленным западными странами ограничениям. Кроме того, сделки должны проходить без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции. Это заявление Джайн сделал в рамках обсуждения условий поставок нефти в условиях санкционного давления.

    Санкции, введенные США 10 января, затрагивают более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Министерство финансов США также изменило политику санкций, заявив, что теперь они могут быть наложены на любое лицо, работающее в российском ТЭК, как в прошлом, так и в настоящем.

    Агентство Bloomberg сообщило о возможной остановке НПЗ в Китае из-за санкций США, после введения которых 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, Между тем Индия собирается отказаться принимать подсанкционные нефтяные танкеры за участие в перевозке российских грузов.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    24 января 2025, 20:10 • Новости дня
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории должны закрыться, чтобы Европейский союз снял свои санкции в отношении сирийской стороны, заявил неназванный высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

    «Передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия – военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия», – сказал чиновник, передает ТАСС.

    В Сирии находятся два российских военных объекта: пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

    Ранее сообщалось, что новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    23 января 2025, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Берлина ограничить российским дипломатам доступ в Европу вряд ли будет единогласно поддержана ЕС. Но если такое произойдет или отдельные страны введут односторонние ограничения, Москва примет ответные меры, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Анналена Бербок отличается безграмотностью и недальновидностью. Так что неудивительно, что именно возглавляемое ею ведомство разработало предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Выдвигаемые МИД Германии громогласные обвинения Москвы в якобы «гибридных атаках» собеседник счел безосновательными. Парламентарий не исключает, что таким образом Бербок попросту пиарится в преддверии предстоящих выборов в Бундестаг. «Сегодня она занимает эту должность, а завтра поменяется кабинет министров, и что будет с ней – остается вопросом. Но очевидно одно – запомнится Бербок как одна из разрушительниц российско-германских отношений», – считает собеседник.

    По прогнозам парламентария, инициатива Берлина против российских дипломатов не будет поддержана ЕС. «Дело в том, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа внутри Евросоюза стоит ожидать больших проблем. Не все страны согласны с той политикой, которую проводит Брюссель», – указал он.

    «Я думаю, что рано или поздно Европа задумается о восстановлении отношений с Россией. Тем не менее если предложения Берлина будут одобрены Евросоюзом или отдельные страны введут односторонние ограничения, то Москва примет ответные меры», – заключил Джабаров.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

    Коментарии (0)
    25 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, заявив о его значении для энергетической безопасности Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия и Турция обратились к ЕС с требованием принять меры для защиты этого важного маршрута поставок топлива, передает ТАСС.

    Сийярто отметил согласие турецкой стороны с тем, что нападение на «Турецкий поток» является возмутительным и недопустимым.

    Он подчеркнул, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, особенно после недавних ударов по компрессорной станции в Краснодарском крае, используемой для подачи топлива.

    Министр также указал на то, что игнорирование этого нападения Европейским союзом и другими международными организациями угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и других стран Центральной Европы.

    «ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности и предотвратить действия, способные нарушить стабильность поставок газа», – добавил он.

    По словам Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии природным газом, и атаки на него, как физически, так и политически, продолжаются, что может нарушить безопасные поставки в Центральную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

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    24 января 2025, 19:50 • Новости дня
    Глава Приднестровья обратился в ООН за помощью

    Глава Приднестровья попросил ООН помочь предотвратить гуманитарную катастрофу

    Глава Приднестровья обратился в ООН за помощью
    @ Пресс-служба вице-премьера РФ Д.Рогозина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский направил обращение в ООН с просьбой об оказании содействия в предотвращении гуманитарной катастрофы.

    Красносельский попросил генсека и главу СБ ООН посодействовать прекращению топливно-энергетического кризиса и не допустить гуманитарной катастрофы в Приднестровье, передает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

    Аналогичные письма направлены в адрес лидеров России, Украины, США, ряда стран Европейского союза, председателя Европейской комиссии, а также участников международного формата «5 плюс 2» и Международного Комитета Красного Креста.

    Напомним, жители ПМР организовали митинги у границы с Молдавией, требуя пропустить российский газ.

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    24 января 2025, 14:50 • Новости дня
    Дерипаска оценил обращение Трампа к ОПЕК по ценам на нефть

    Дерипаска назвал обращение Трампа к ОПЕК за снижением цен предсказуемым

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнесмен Олег Дерипаска выразил сомнение в эффективности обращения президента США Дональда Трампа к ОПЕК с просьбой о снижении цен на нефть, назвав его предсказуемым событием.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление Трампа, который призвал ОПЕК снизить цены на нефть.

    Дерипаска отметил, что данное обращение было ожидаемым, и выразил скептицизм в отношении его эффективности.

    «Просто как-то не очень верится, что слова и санкции кого-то убедят в этом. Особенно когда США рассчитывают получить 1 000 000 000 000 долларов инвестиций из Саудовской Аравии», – заявил Дерипаска, подчеркнув, что недоверие к словам Трампа связано с планами США привлечь значительные инвестиции из Саудовской Аравии.

    Предприниматель также указал на сомнения в том, что санкции могут повлиять на политику ОПЕК в отношении цен на нефть, добавив, что вряд ли такие меры окажут существенное давление на организацию.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    В Кремле отреагировали на заявления Трампа, отметив, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они никак не связаны между собой.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ЕС заявил о новом пакете санкций против России

    Евросоюз обсудит 16-й пакет санкций и замороженные активы России 27 января

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании 27 января Евросоюз планирует обсудить 16-й пакет санкций против России и возможность использования ее замороженных активов для помощи Украине.

    Министры иностранных дел Евросоюза соберутся на заседание 27 января для обсуждения 16-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Одним из основных вопросов станет использование замороженных активов для поддержки Украины.

    Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что на заседании будет обсуждаться не только новый пакет санкций, но и продолжение дискуссии по поводу замороженных активов. По его словам, данный вопрос требует тщательного изучения возможных последствий и правовых аспектов.

    В предыдущих санкционных пакетах ЕС фокусировался на различных экономических и политических сферах, включая ограничения на экспорт и импорт, а также персональные санкции против российских чиновников и бизнесменов. Новый пакет может включать дополнительные меры в этих областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с продлением антироссийских санкций Евросоюза осложнилась из-за позиции Венгрии, которая выступает против автоматического продления ограничительных мер. Но ЕС разрабатывает план по сохранению санкций против России, прибегая к указу короля Бельгии, чтобы обойти возможное вето Венгрии на их продление.

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    24 января 2025, 10:40 • Новости дня
    Глава Приднестровья: Россия сделала все, чтобы поставить газ

    Глава Приднестровья: Россия сделала все, чтобы поставить газ в регион

    Глава Приднестровья: Россия сделала все, чтобы поставить газ
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия сделала все возможное для поставки газа в регион, несмотря на препятствия со стороны Молдавии.

    По его словам, Россия выполнила все необходимые условия для поставки газа в регион, однако препятствия создает Молдавия, передает ТАСС.

    Красносельский отметил, что в Приднестровье запасы газа истощаются, газа осталось всего на два дня.

    «Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело», – сказал он.

    Глава Приднестровья добавил, что власти делают все возможное для защиты населения, но ситуация остается сложной. В некоторых квартирах температура опускается до десяти градусов тепла, что особенно тяжело для одиноких стариков и людей, нуждающихся в поддержке государства.

    Кроме того, Красносельский заверил, что Приднестровье готово оплатить поставки газа и они могут начаться «хоть завтра», если Молдова позволит поставку через «Молдовагаз».

    Он подчеркнул, что все задержки носят искусственный характер, и призвал к выполнению молдавских обязательств перед Приднестровьем.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье через посредников нарушают международные санкции и законодательство страны, но готова обеспечить регион теплом и считает, что Газпром мог бы организовать законные поставки через «Молдовагаз». Глава Приднестровья заявлял о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя при этом оплату.

    Позднее Красносельский обвинил Молдавию в препятствовании поставкам газа в республику, несмотря на ранее данные обещания обеспечить транзит через компанию Natural Gaz. Он отметил, что решение возможно, если Молдавия выполнит свои обязательства по транзиту газа.

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    23 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Планы Трампа обрушить цены на нефть – это непродуманная импровизация

    Эксперт Юшков: Инициатива Трампа невыгодна никому из добытчиков нефти, даже самим США

    Эксперт: Планы Трампа обрушить цены на нефть – это непродуманная импровизация
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Саудовской Аравии и странам ОПЕК+ невыгодно снижение цен на нефть, в случае увеличения добычи пострадают все мировые производители топлива, в том числе США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В среду Дональд Трамп заявил участникам форума в Давосе, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть ради прекращения войны на Украине.

    «Непонятно, зачем Саудовской Аравии и ОПЕК выполнять указания Трампа. Чтобы снизить цены, участники ОПЕК+ должны разорвать соглашение о сокращении добычи нефти и добывать по максимуму», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Сейчас резервные мощности ОПЕК+ оцениваются примерно в шесть млн баррелей в сутки. Если мир мгновенно получит дополнительно эти объемы, то это, естественно, обрушит цены до 30-40 долларов за баррель, потому что произойдет гигантское перепроизводство», – пояснил эксперт. 

    По мнению Юшкова, предложение Трампа будет невыгодно никому из добытчиков нефти, даже самим США, где очень высокая себестоимость добычи сланцевой нефти. 

    «Ради чего Саудовская Аравия, Ирак и все остальные производители будут увеличивать объемы добычи? Чтобы обрушить свои доходы? Всегда выгоднее добывать мало и получать много... У этих стран бюджеты верстаются исходя из высоких цен на нефть. В Саудовской Аравии неофициально в бюджете заложена цена в районе 85-87 долларов за баррель. Зачем ей обваливать цену до 40 долларов?» – задается вопросом эксперт.

    «Я думаю, что это был экспромт со стороны Трампа, а не просчитанная позиция. Он сейчас хочет найти ответ на свое обещание закончить украинский конфликт за 100 дней, отсюда такая импровизация. Это непродуманная позиция президента США», – считает эксперт.

    Если Трампу все-таки удастся каким-то образом добиться снижения мировых цен на нефть, то в ответ Россия тоже увеличит объемы добычи, чтобы не допускать девальвации рубля и роста налоговой нагрузки. «Россия, безусловно, пострадает от снижения цен на нефть», – полагает Юшков. Но, по его словам, если члены ОПЕК+ развалят сделку, то «Россия больше никогда не будет иметь отношения с этими странами». «Сама сделка ОПЕК+ тоже будет невозможной в будущем», – полагает эксперт.

    При этом в условиях внезапного обрушения цен на нефть России нужно будет продержаться как можно дольше, «потому что у многих мировых производителей себестоимость добычи очень высокая». «Рано или поздно все равно произойдет восстановление цен по мере того, как объемы добычи начнут снижаться, в том числе и в США. У других стран «жирка» тоже не так много, поэтому сложно будет всем мировым производителям нефти», – пояснил спикер. 

    Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и других стран ОПЕК снижения цен на нефть. По его словам, это поможет усилить давление на Россию в контексте украинского кризиса. Президент США выразил надежду на то, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК.

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    25 января 2025, 18:49 • Новости дня
    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России

    Премьер Польши Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России

    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России, следует из сообщения польского главы правительства в соцсети.

    Туск отметил, что если Орбан действительно решит заблокировать санкции в критический момент войны, то станет ясно, что он «выступает против безопасности и будущего Европы», «играет в команде Путина», передает ТАСС.

    «Со всеми последствиями этого факта», – подчеркнул Туск.

    Ранее Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    24 января 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп озвучил свой способ завершения конфликта на Украине

    Трамп: Снижение цен на нефть ОПЕК автоматически завершит украинский конфликт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Снижение цен на нефть ОПЕК сможет завершить конфликт на Украине, заявил 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он заявил, что ОПЕК должна перестать зарабатывать такие большие деньги и снизить цены на нефть, это сможет быстро положить конец конфликту. «Если они [цены на нефть] будут высокими, этот конфликт остановить будет не так просто», – сказал политик.

    Ранее Трамп заявил о планах добиться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. В Кремле отметили, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 09:15 • Новости дня
    Цены на нефть стабилизировались

    Мировые цены на нефть показали слабую понижательную динамику

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу показывают слабую понижательную динамику.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.41 опускалась на 0,05% – до 78,25 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,03%, до 74,6 доллара, передает РИА «Новости».

    На снижение котировок, вероятно, оказывают влияние вышедшие накануне данные управления энергетической информации Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Так, коммерческие запасы нефти (кроме стратрезерва) за неделю, завершившуюся 17 января, сократились на 1 млн баррелей (0,2%) – до 411,7 млн баррелей, при этом аналитики ждали снижения показателя на 2,1 млн баррелей.

    Также в пятницу президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что страна способна поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет.

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