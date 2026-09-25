Минздрав обновил состав главных внештатных специалистов

Tекст: Денис Тельманов

Министерство здравоохранения России обновило перечень главных внештатных специалистов и назначило новых руководителей направлений, передает РИА «Новости».

В списке появилась должность главного внештатного психотерапевта, которую заняла заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Наталья Семенова.

Главным внештатным специалистом по хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологии стал директор Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федор Лосев.

Позицию главного детского онколога доверили гендиректору НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Николаю Грачеву.

В ведомстве также учредили должности главного специалиста по детской травматологии и ортопедии, которую занял Сергей Виссарионов, и главного детского оториноларинголога – им стала Марина Дроздова. Главным детским урологом-андрологом назначен Дмитрий Морозов.

Кадровые перестановки коснулись и других направлений. Главным гериатром вместо Ольги Ткачевой стал Максим Кабанов, диетологом – Антонина Стародубова, сменившая Виктора Тутельяна. Направление инфекционных болезней у детей возглавила Наталья Скрипченко.

Согласно документу, кандидаты на эти посты должны соответствовать минимум трем из пяти критериев. Среди них: наличие степени доктора наук, стаж работы свыше 10 лет, не менее 10 публикаций за последние пять лет, наличие сертификата специалиста или аккредитации, а также участие в профильных некоммерческих организациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минздрав расширил перечень допущенных к работе анестезиологами-реаниматологами врачей.

Чуть ранее ведомство внесло изменения в штатные нормативы для среднего медицинского персонала.

Летом министерство пересмотрело номенклатуру специальностей для медиков и фармацевтов.