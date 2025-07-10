  • Новость часаPolitico сообщила, при каком условии Трамп готов ввести санкции против России
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    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    19 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    10 июля 2025, 06:41 • Новости дня

    Politico сообщила, при каком условии Трамп готов ввести санкции против России

    Трамп потребовал расширить свои полномочия для ужесточения санкций против России

    Politico сообщила, при каком условии Трамп готов ввести санкции против России
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    По данным Politico, сейчас законопроект об ужесточении санкций дает Трампу возможность «на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран», передает ТАСС.

    Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выразил готовность изменить его, чтобы Трамп с разрешения Конгресса мог повторно отменить пошлины.

    По данным издания, администрация Трампа настаивает, чтобы изменения сделали невозможным для Конгресса помешать президенту в случае, если тот решит прекратить действие санкций. Именно это требование, по информации источников, станет условием подписания закона Трампом.

    «Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о намерении рассмотреть новые санкции против России. В Сенате США собрались рассмотреть законопроект о санкциях к России до августа.

    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский баскетболист Даниил Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям, сообщает Agence France-Presse.

    Баскетболист был задержан 23 июня в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда прилетел во Францию вместе с невестой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    США выдали ордер на арест, подозревая Касаткина в сговоре с целью компьютерного мошенничества и участии в хакерской группировке, атаковавшей около 900 организаций в 2020–2022 годах, в том числе два федеральных учреждения США. «Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети», – говорится в сообщении..

    На слушаниях в Париже суд постановил оставить Касаткина под стражей до решения вопроса об экстрадиции. Баскетболист обвинения отвергает, утверждая, что не имел отношения к хакерской деятельности.

    Его адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который ранее могли использовать злоумышленники, и просил об освобождении спортсмена под залог, однако суд отклонил эту просьбу.

    Адвокат также отметил, что пребывание под стражей негативно сказывается на физическом состоянии спортсмена, что уже привело к снижению веса с 95 до 89 кг. Вопрос о возможной экстрадиции в США пока остается открытым, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года во Франции задержали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    В конце июня власти Польши выдали бывшего руководителя криптобиржи Wex Дмитрия Васильева американским властям, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Экстрадиция Васильева произошла по делу, по которому ранее проходил Александр Винник, освобожденный при обмене заключенными между США и Россией.

    В мае россиянин Серажудин Актулаев был задержан на Кипре по запросу США.

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    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

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    9 июля 2025, 10:38 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сенате США заявили о готовности вынести на рассмотрение законопроект с новыми санкциями против России после одобрения инициативы Дональдом Трампом, пишет газета Politico.

    Как сообщает Politico, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Грэм отметил: «Мы двигаемся вперед. Трамп сказал мне, что пришло время двигаться, поэтому мы это и делаем». Он подчеркнул, что уверен в готовности президента к активным действиям по этому вопросу.

    Сенаторы-республиканцы, включая лидера большинства Джона Тьюна, намерены объявить о графике рассмотрения законопроекта на этой неделе. Рассмотрение документа на пленуме, по прогнозам, может состояться уже в июле. Причиной ускорения процесса стали публичные заявления Трампа о недовольстве позицией Владимира Путина по переговорам с Украиной.

    В обновленной версии законопроекта, подготовленной Грэмом и демократом Ричардом Блументалем, расширяются президентские полномочия по отсрочке санкций. Теперь президент сможет дважды предоставить отсрочку по 180 дней при покупке российской нефти или урана другими странами. Второе продление будет требовать голосования Конгресса.

    В Белом доме не стали официально комментировать заявление Грэма, но сослались на высказывания Трампа, сделанные ранее во вторник. Сенатор Тьюн сообщил, что согласование деталей с администрацией и Палатой представителей продолжается, и обещал раскрыть подробности позже на неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщила, что сенатор Линдси Грэм имеет значительное влияние на Дональда Трампа. The Washington Post раскрыла, что законопроект Грэма о санкциях против России носит ярко выраженный антиамериканский характер. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске потери диалога между Москвой и Вашингтоном в случае введения новых ограничительных мер.

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    9 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Трампа застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки Киеву
    Трампа застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки Киеву
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Решение Пентагона о приостановке военной помощи Киеву стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Агентство отмечает, что Трамп был разочарован отсутствием «должной координации» между оборонным ведомством и Белым домом. По данным источников, внутри Пентагона возникли разногласия по вопросу предоставления военной поддержки Украине.

    Часть руководства Министерства обороны США, как утверждают источники, выступала против временной приостановки поставок. Это подчеркивает, что в ведомстве не было единого мнения по поводу дальнейших шагов в отношении украинского направления.

    Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уильсон в ответ на эти сообщения заявил Associated Press, что консультации между министром обороны Питом Хегсетом и президентом действительно проводились. По его словам, «работа министра обороны заключается в подготовке военных рекомендаций главнокомандующему. Министр Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и анализа имеющихся запасов. Эта работа велась в координации с правительством», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

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    9 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    CNN: Трамп отказался отдавать России победу на Украине

    CNN: Трамп не захотел завершать поддержку Украины и усиливать позиции России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп пока не намерен отказываться от поддержки поставок вооружений Киеву и рассматривает возможность отправки еще одного комплекса Patriot.

    Трамп не склонен отдавать России победу в конфликте на Украине, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN. По информации телеканала, два собеседника отметили, что Трамп в настоящее время не собирается завершать военную помощь Киеву, чтобы не допустить преимуществ для Москвы.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп рассматривает возможность поставки дополнительного комплекса ПВО Patriot украинским военным. Американские чиновники считают, что одобрение Трампом нового комплекса станет первым подобным решением после ограничений, установленных администрацией Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, телеканал CNN опубликовал запись, на которой Дональд Трамп угрожает «бомбить» Москву и Пекин. Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву.

    Дональд Трамп заявил, что его застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки вооружения Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность заявления Трампа о сложностях урегулирования ситуации на Украине.

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    10 июля 2025, 04:24 • Новости дня
    Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре
    Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Организация встречи главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепа США Марко Рубио прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    Согласно распространенному пресс-службой госдепартамента США графику, переговоры между Лавровым и Рубио запланированы на четверг, 18.00 по местному времени (13.00 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Малайзию для участия в переговорах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа сообщило, что в Куала-Лумпуре ожидаются переговоры Лаврова с Рубио.

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    9 июля 2025, 23:46 • Новости дня
    США объявили о пошлинах в 50% на импорт из Бразилии
    США объявили о пошлинах в 50% на импорт из Бразилии
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С начала августа Соединенные Штаты вводят пошлину в 50% на все товары из Бразилии, указано в документе, опубликованном президентом США Дональдом Трампом.

    Документ опубликован на странице президента США в соцсети Truth Social. «Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Трамп ранее заявил, что власти Бразилии «нехорошо относятся» к Соединенным Штатам, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил введением пошлин для стран, сотрудничающих с объединением БРИКС. Трамп также анонсировал 10% пошлины на товары стран БРИКС. Трамп объявил о введении 30% импортной пошлины на всю продукцию из ЮАР.

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите БРИКС заявил, что страна не приемлет вмешательства и опеки со стороны других государств. Лула да Силва также раскритиковал экономическую и внешнюю политику американского коллеги.

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    9 июля 2025, 16:38 • Новости дня
    В Белом Доме усомнились в официальной версии конфликта Маска и Трампа

    Сюзан Уайлс усомнилась в официальной версии конфликта Маска и Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс поставила под сомнение распространенную причину разрыва отношений между Илоном Маском и Дональдом Трампом.

    Уайлс выразила сомнение в достоверности версии о причинах разрыва отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском, передает РИА «Новости».

    Глава аппарата Белого дома отметила, что не знает, что могло привести к такому развитию событий, и подчеркнула, что существующая версия ей «не кажется правдоподобной».

    В подкасте Pod Force One Уайлс рассказала, что первоначально сотрудничество с Маском выглядело многообещающе. По ее словам, Трамп был «очень, очень добр» к предпринимателю, а Маск обладал уникальными знаниями и связями, которые могли быть полезны президенту. Она добавила, что все было отлично до момента возникновения разногласий.

    Сюзан Уайлс подчеркнула, что ей лично нравилось работать с Маском, назвав его «феноменальным человеком» с необычным взглядом на мир. Именно эта особенность, по ее словам, и привлекла Трампа, однако впоследствии их взаимодействие завершилось не лучшим образом.

    Поводом для конфликта между Маском и Трампом стала публичная перепалка в июне после критики Маском законопроекта о сокращении федеральных расходов, который он назвал «отвратительной мерзостью». В ответ Трамп предупредил Маска о возможном прекращении господдержки и посоветовал ему «вернуться домой в ЮАР».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о создании новой партии в США. Дональд Трамп назвал эту инициативу «дурацкой» и заявил, что Маск превращается в «ходячую катастрофу».

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    9 июля 2025, 11:42 • Новости дня
    Захарова заявила о негативном влиянии поставок оружия США Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки вооружения Киеву повлияют на перспективу мирного урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Уверенно можно сказать о том, что продолжение накачки Украины, киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному урегулированию конфликта, к которому вроде вот это самое мировое сообщество, в том числе и западное, теперь всех призывает», – сказала Захарова на брифинге, передает ТАСС.

    Дипломат также напомнила, что после заявления Вашингтона о приостановке поставок оружия в Соединенных Штатах вновь прозвучали заявления о их возобновлении. По словам Захаровой, последствия этого решения американской стороны еще предстоит оценить.

    Захарова выразила мнение, что действия США противоречат призывам международного сообщества к мирному урегулированию ситуации.

    Ранее Захарова указала поставщикам оружия на применение его Киевом против детей.

    Накануне президент США Дональд Трамп одобрил отправку оборонительного оружия на Украину. Ранее он заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

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    9 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    Economist заявил об отсутствии полной поддержки Киева со стороны Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возобновление военных поставок Киеву американскими властями отражает лишь возвращение к прежней политике, без новых обещаний поддержки со стороны Дональда Трампа, пишет издание Economist.

    Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не свидетельствует о том, что Дональд Трамп полностью поддерживает Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Economist.

    В материале подчеркивается: «Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно».

    Economist отмечает, что продолжающиеся поставки были обязательством администрации Джо Байдена, и к концу 2028 года объем помощи может заметно сократиться. При этом, как подчеркивает издание, с момента возвращения на пост президента в январе Трамп не давал новых обещаний по дополнительной военной поддержке Киева.

    Кроме того, по мнению аналитиков Economist, Трамп не заинтересован в увеличении расходов на Украину, но и не хочет, чтобы она проиграла во время его президентства. Это, по мнению издания, стало бы серьезным геополитическим поражением для самих США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому военную помощь в пределах возможностей Соединенных Штатов. Трамп также предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Возобновление военной помощи Соединенных Штатов может расстроить украинское руководство.

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    9 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков отметил важность заявления Трампа о сложностях урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва с самого начала указывала на невозможность быстрого разрешения ситуации, передает ТАСС.

    «Мы услышали также очень важное заявление Трампа о том, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала. Это то, о чем мы говорили с самого начала: что решить за одну ночь не представляется возможным», – сказал представитель Кремля.

    Ранее американский президент Дональд Трамп отметил, что разрешение ситуации на Украине оказалось для него более трудной задачей, чем предполагалось изначально. Он пообещал Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    9 июля 2025, 15:03 • Новости дня
    WSJ: Трамп выразил недовольство агрессивными действиями департамента DOGE

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп высказал раздражение по поводу методов департамента эффективности государственного управления, сославшись на их чрезмерную агрессивность, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Президенту США Дональду Трампу надоели агрессивные и безрассудные действия департамента эффективности государственного управления (DOGE), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

    По данным издания, Трамп заявил помощникам: «Мне надоела агрессивная и порой безрассудная тактика DOGE». В администрации президента начали тщательнее проверять работу ведомства, в некоторых случаях отменяя его решения по сокращению контрактов.

    Ранее The Washington Post писала, что DOGE утратил прямой контроль за рассмотрением заявок на гранты, однако в Белом доме отметили, что сотрудники департамента встроены в каждое федеральное ведомство и продолжают участвовать в процессе распределения грантов.

    Кроме того, телеканал ABC сообщил, что сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований и проблем с трудоустройством из-за конфликта Илона Маска, ранее возглавлявшего ведомство, с Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Илон Маск покинет пост руководителя департамента эффективности правительства. Маск ранее прогнозировал, что криптовалюта DOGE станет образом жизни для американских властей. В США также предлагали отправить департамент DOGE для аудита помощи на Украине.


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    10 июля 2025, 03:27 • Новости дня
    В Госдепе заявили о намерении Рубио встретиться с Лавровым в Малайзии
    В Госдепе заявили о намерении Рубио встретиться с Лавровым в Малайзии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг в Куала-Лумпуре ожидаются переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях заседания АСЕАН, заявило Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

    «Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым», – заявило Reuters.

    Указывается, что встреча состоится «в кулуарах» заседания глав МИД АСЕАН, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая во время телефонного разговора Лавров обсудил с госсекретарем США российско-украинские переговоры. В феврале состоялись первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Лавров и Рубио в них участвовали.

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