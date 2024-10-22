Стратегические Ту-95МС совершили десятичасовой полет над Японским морем

Ту-95МС совершили десятичасовой полет над нейтральными водами Японского моря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, передает ТАСС. Этот полет длился около десяти часов и был выполнен в сопровождении истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

Минобороны подчеркнуло, что данное мероприятие проходило в рамках плановых заданий и служит поддержанию боевой готовности воздушных сил России.

Ранее Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски, а также совершили удары по критическим объектам условного противника над Чукотским морем. В июле авиагруппа, состоящая из российских ракетоносцев Ту-95МС и китайских бомбардировщиков Хун-6к, провела патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.