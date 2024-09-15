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Ту-95МС над Чукотским морем «ударили» по критическим объектам условного противника
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024», они отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, два Ту-95МС дальней авиации ВКС России в рамках СКШУ «Океан-2024» над нейтральными водами акватории Чукотского моря отработали «учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника» передает ТАСС.
Там добавили, что ракетоносцы сопровождали Су-35С и Су-30СМ ВКС, полет проходил более 10 часов в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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