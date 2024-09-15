На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
США перебросили силы 11-й воздушно-десантной дивизии, включая взвод РСЗО HIMARS, на Алеутские острова под предлогом совместных учений России и Китая в Тихом океане, сообщает издание Business Insider.
Как пишет издание, армия США экстренно развернула военные силы на дальней точке Аляски во время того, когда Россия и Китая проводят совместные учения в Тихом океане, передает РИА «Новости».
Командующий 11-й воздушно-десантной дивизии США генерал Джозеф Гилберт заявил, что целью переброски было показать возможность быстрого развертывания сил в неожиданных локациях.
Business Insider сообщает, что США перебросили на Алеутские острова порядка 130 военных.
Ранее корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили стрельбы в Японском море.