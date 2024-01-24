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На МКС отправят шоколадные конфеты для рекордсмена Олега Кононенко
На МКС отправят шоколадные конфеты, чтобы «подсластить радость» Олега Кононенко от рекорда по пребыванию в космосе
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26», старт которого запланирован на 15 февраля, доставит на Международную космическую станцию шоколадные конфеты для командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, который 4 февраля установит рекорд по длительности пребывания человека в космосе.
«Олег Кононенко 4 февраля установит новый абсолютный рекорд по продолжительности пребывания человека в космосе. Вместе с поздравлениями мы направим Олегу Дмитриевичу конфеты, чтобы подсластить радость от нового достижения», – рассказали ТАСС в службе психологической поддержки российских космонавтов.
Отмечается, что на корабль загрузят и подарки для российского космонавта Николая Чуба, которые приготовила ему семья. Что именно получит Чуб не разглашается, «чтобы не испортить сюрприз».
Олег Кононенко находится в своем пятом космическом полете с 15 сентября 2023 года. За предыдущие четыре он налетал больше 736 суток.
Завершение нынешней миссии планируется в сентябре 2024 года.
Сейчас мировой рекорд по суммарному времени пребывания на орбите принадлежит другому россиянину – космонавту Геннадию Падалке. Он пробыл в космическом пространстве 878 суток.
Ранее Олег Кононенко рассказал о новогоднем меню на российском сегменте станции. По его словам, на праздничном столе собрали лучшие блюда из штатного рациона питания космонавтов: медовую коврижку, карпа, палочки из различных сухофруктов, печенье, кофе, соки, чай
Также в праздничный ужин включили токану мясо-овощную, свинину тушеную со сладким перцем, цыплят в белом соусе, осетр, судак, шоколадный сыр и еще «пару различных десертов».