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Российские космонавты на МКС рассказали о новогоднем меню
Космонавты на МКС угостят иностранных коллег лучшими блюдами в канун Нового года
Экипаж Международной космической станции (МКС) отпразднует Новый год на российском сегменте, на праздничном столе будут представлены лучшие блюда из штатного рациона питания космонавтов, передает командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.
По его словам, космонавты будут встречать Новый год на российском сегменте и поставят на праздничный стол все самое вкусное: медовую коврижку, карпа, палочки из различных сухофруктов, печенье, кофе, соки, чай, передает РИА «Новости».
Кононенко добавил также, что на столе обязательно будут токана мясо-овощная, свинина тушеная со сладким перцем, цыплята в белом соусе, осетр, судак, шоколадный сыр и еще «пару различных десертов».
На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
Ранее в РКК «Энергия» рассказали, как отправят новогодние подарки на МКС.