Российские космонавты на МКС рассказали о новогоднем меню

Космонавты на МКС угостят иностранных коллег лучшими блюдами в канун Нового года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, космонавты будут встречать Новый год на российском сегменте и поставят на праздничный стол все самое вкусное: медовую коврижку, карпа, палочки из различных сухофруктов, печенье, кофе, соки, чай, передает РИА «Новости».

Кононенко добавил также, что на столе обязательно будут токана мясо-овощная, свинина тушеная со сладким перцем, цыплята в белом соусе, осетр, судак, шоколадный сыр и еще «пару различных десертов».

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Ранее в РКК «Энергия» рассказали, как отправят новогодние подарки на МКС.